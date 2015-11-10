Eckige Klammern [1] bis [99] aus Word-Text entfernen

Lösung: Sie müssen die eckigen Klammern mit den Zahlen drin nicht einzeln von Hand löschen. Word erlaubt bei Suchen/Ersetzen nicht nur die Angabe konkreter Zeichen, sondern auch die Eingabe von Suchmustern.

Bei den eckigen Klammern «[1]» bis «[99]» sind allerdings zwei Suchen/Ersetzen-Durchläufe nötig. Trotzdem eine Sache von weniger als 30 Sekunden. So klappt es unter Word 2013 – wobei es unter älteren Word-Versionen praktisch gleich gehen sollte: Gehen Sie im Reiter Start bei Bearbeiten zu Ersetzen. Im Feld «Suchen nach» tippen Sie die Zeichenfolge [^#] ein und lassen das Feld «Ersetzen durch» leer. Klicken Sie auf Alle ersetzen, dann verschwinden schon mal alle eckigen Klammern inklusive der einstelligen Zahlen von [0] bis [9].