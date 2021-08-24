Den Edge-Browser optimal einrichten – so gehts

Gleich darunter ergiesst sich eine Flut von Newsmeldungen zu allen möglichen Themen aus allerlei Quellen, gemischt mit viel Werbung. Die Werbung werden Sie nicht separat los. Falls Sie aber gewisse Inhalte nicht wollen, klicken Sie auf Themen anpassen. Deaktivieren Sie, was Sie nicht interessiert. Weiter unten blenden Sie die Informationskarten Wetter, Sport und Finanzen über die Kippschalter ein oder aus.

Unterhalb erscheinen die ausgeblendeten Newsquellen. Diese steuern Sie so: Zurück auf der Start- oder

Neuer-Tab-Seite (Tastenkombi Alt+Home bzw. Ctrl+T), finden Sie in jeder Newskachel unten rechts ein Drei-Punkte-Symbol. Klicken Sie drauf und benutzen Sie den Befehl Beiträge von XY ausblenden.

News, Startverhalten und Favoritenleiste

News ganz ausblenden

Über das Zahnrad-Symbol oben rechts schalten Sie bei Bedarf zwischen verschiedenen Ansichten um. Möchten Sie gar keine Newsmeldungen sehen, weil Sie pctipp.ch oder andere Newsportale lieber direkt aufrufen? Verwenden Sie nach dem Klick auf das Zahnrad-Symbol die Option Benutzerdefiniert und schalten Sie unten bei Inhalt auf die Option Inhalt aus.

Startverhalten ändern

Welche Seite oder Auswahl von Seiten soll Edge beim Öffnen anzeigen? Das legen Sie via Drei-Punkte-Menü/Einstellungen/Beim Start fest. Für viele ist es am praktischsten, beim Start genau jene Seiten wieder anzutreffen, die beim Beenden geöffnet waren. Die Option heisst Dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Alternativ können Sie eine leere Startseite bzw. die Neuer-Tab-Seite festlegen. Hierfür aktivieren Sie Neuen Tab öffnen.

Oder soll sich Edge stets mit einer oder mehreren bestimmten Seiten öffnen? Aktivieren Sie die Option und klicken Sie auf Neue Seite hinzufügen. Tippen Sie die gewünschte Seite ein, zum Beispiel https://www.pctipp.ch. Nach dem Klick auf Hinzufügen erscheint die Seite. Sie können auch noch mehr Webseiten hinzufügen, vielleicht Ihre bevorzugten Nachrichten- oder Social-Media-Seiten.

Favoritenleiste

Die Favoritenleiste ist der wahlweise unter der Adressleiste einblendbare Balken, der im Idealfall Ihre wichtigsten Seiten enthält. Fürs Umbenennen eines Favoriten (zum Beispiel Kürzen des Namens, damit Sie mehr Platz haben) gehen Sie mit Rechtsklick darauf und Bearbeiten. Standardmässig erscheint die Leiste nur, wenn Sie einen neuen Tab (Ctrl+T) öffnen.

Soll sie immer sichtbar sein? Oder gar nie? Gehen Sie via Drei-Punkte-Menü zu Einstellungen/Darstellung. Hinter Favoritenleiste anzeigen wählen Sie aus, was Edge tun soll: Immer, Nie oder Nur in neuen Tabs.

Lesezeichen verwalten

Klicken Sie am Ende der Adresszeile einer geöffneten Seite aufs, legt Edge diese als Lesezeichen ab (Edge nennt sie «Favoriten»). Ein Aufklappen vongibt Ihnen die Wahl, ob Sie den Favoriten in dieoder inablegen wollen. Gehört die Website in ein spezielles Kapitel, etwaoder, greifen Sie zuauswählen und klicken auf den gewünschten Ordner. Alternativ erstellen Sie viaeinen neuen und geben diesen als Speicherziel für das Lesezeichen an, Bild 4.