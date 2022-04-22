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Claudia Maag
22. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Browser-Tipp

Edge: Favoriten, Passwörter und Einstellungen synchronisieren – so gehts

Möchten Sie beispielsweise Ihre am Laptop erstellten Favoriten oder Kennwörter auch auf dem Smartphone zur Hand haben? So synchronisieren Sie den Edge-Browser.
© (Quelle: Play Store)

Synchronisierung aktivieren

  1. Um Edge auf mehreren Geräten zu synchronisieren, müssen Sie z. B. am Laptop und auf dem Smartphone im Browser mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein.
  2. Die Synchronisierung muss einmalig aktiviert werden. Klicken Sie bei Ihrem Windows-Gerät auf das Benutzerprofil-Bild Ihres Microsoft-Kontos. Falls Sie bereits angemeldet sind, steht unterhalb des Bildes: Synchronisierung ist aktiviert. Falls nicht: Klicken Sie auf Profileinstellung verwalten.

Profil-Einstellungen in Microsoft Edge im April 2022

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie auf den Menüpunkt Synchronisieren.
  • Nun klicken Sie auf den Button Synchronisierung aktivieren.
  • Wählen Sie aus, was synchronisiert werden soll. Zur Auswahl stehen: Favoriten, Einstellungen, Grundlegende Informationen, Kennwörter, Verlauf, Geöffnete Tabs, Erweiterungen und Sammlungen. Bald soll dies auch mit dem Verlauf und geöffneten Tabs funktionieren.

    • Wählen Sie per Schieberegler, ob Sie z. B. Favoriten, Einstellungen, Kennwörter, geöffnete Tabs etc. synchronisieren möchten

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie auf den blauen Button Bestätigen.

    • Auf dem Smartphone

    Synchronisierung via Edge für Android-Geräte

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
    1. Öffnen Sie den Edge-Browser auf Ihrem Smartphone.
    2. Idealerweise werden Sie direkt gefragt, ob Sie sich anmelden möchten. Alternativ können Sie oben links auf das Microsoft-Konto-Symbol klicken und sich anschliessend anmelden.
    3. Unten finden Sie das Drei-Punkte-Symbol und darüber die Einstellungen. Wenn die Synchronisierung bereits bei einem anderen Gerät aktiviert wurde, steht hier Synchronisierung ist aktiviert. Falls nicht, klicken Sie auf Ihr Microsoft-Konto.
    4. Direkt unter dem Profilbild sehen Sie den Menüpunkt Synchronisierungseinstellungen. Tippen Sie auf Synchronisieren/Aus.
    5. Betätigen Sie den Schieberegler bei Synchronisieren. Auch hier können Sie per Schieberegler definieren, was Sie synchronisieren möchten. Zur Auswahl stehen: Favoriten, Adressen und mehr, Kennwörter, Verlauf, Geöffnete Tabs und Sammlungen.

    Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-10-Laptop, einem Android-Smartphone (Android 10) sowie der mobilen Edge-Version 100.0.1185.43 durchgeführt.

    (Ursprung: Januar 2021; aktualisiert am 22.04.22)

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