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Claudia Maag
22. Jan 2020
Lesedauer 2 Min.

Microsoft-Browser

Edge im InPrivate-Modus starten – so gehts

Der neue Chromium-basierende Edge-Browser von Microsoft bietet mit dem InPrivate-Modus etwas mehr Privatsphäre. Favoriten und Downloads werden allerdings trotzdem gespeichert.
© (Quelle: Microsoft)

Wer etwas mehr Privatsphäre beim Onlineshopping oder Recherchieren möchte, der kann beim neuen Edge von Microsoft den InPrivate-Modus starten. Damit werden gewisse Daten beim Beenden des InPrivate-Modus wieder gelöscht. Dazu gehören der Browserverlauf, Cookies und Formulareinträge (Kennwörter, Adressen). Hingegen werden gespeicherte Lesezeichen (Favoriten) und Downloads weiterhin gespeichert.

So gehts:

  1. Öffenen Sie den Edge-Browser.
  2. Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
  3. Wählen Sie Neues InPrivate-Fenster.
  4. Noch schneller gehts mit der Tastenkombination: Ctrl + Shift + N.

© Quelle: Screenshot / PCtipp

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