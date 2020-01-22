22. Jan 2020
Lesedauer 2 Min.
Microsoft-Browser
Edge im InPrivate-Modus starten – so gehts
Der neue Chromium-basierende Edge-Browser von Microsoft bietet mit dem InPrivate-Modus etwas mehr Privatsphäre. Favoriten und Downloads werden allerdings trotzdem gespeichert.
Wer etwas mehr Privatsphäre beim Onlineshopping oder Recherchieren möchte, der kann beim neuen Edge von Microsoft den InPrivate-Modus starten. Damit werden gewisse Daten beim Beenden des InPrivate-Modus wieder gelöscht. Dazu gehören der Browserverlauf, Cookies und Formulareinträge (Kennwörter, Adressen). Hingegen werden gespeicherte Lesezeichen (Favoriten) und Downloads weiterhin gespeichert.
So gehts:
- Öffenen Sie den Edge-Browser.
- Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Wählen Sie Neues InPrivate-Fenster.
- Noch schneller gehts mit der Tastenkombination: Ctrl + Shift + N.
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