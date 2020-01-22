Edge im InPrivate-Modus starten – so gehts

Wer etwas mehr Privatsphäre beim Onlineshopping oder Recherchieren möchte, der kann beim neuen Edge von Microsoft den InPrivate-Modus starten. Damit werden gewisse Daten beim Beenden des InPrivate-Modus wieder gelöscht. Dazu gehören der Browserverlauf, Cookies und Formulareinträge (Kennwörter, Adressen). Hingegen werden gespeicherte Lesezeichen (Favoriten) und Downloads weiterhin gespeichert.

So gehts: