Edge: Den integrierten PDF-Viewer verwenden – so gehts

Entweder mag man ihn, oder eben nicht: den Microsoft Edge-Browser. Ein PCtipp-Leser meldete sich bei der Redaktion und ist offenbar vom PDF-Viewer von Edge begeistert. Microsoft Edge verfügt über einen integrierten PDF-Reader, mit dem Sie Ihre lokalen PDF-Dateien, Online-PDF-Dateien oder in Webseiten eingebettete PDF-Dateien öffnen können. Der Edge-PDF-Reader funktioniert für die Desktop-Versionen unter Windows und macOS. Gründe genug, sich das Feature mal genauer anzuschauen. Die Autorin hat Ihnen die wichtigsten Funktionen zusammengetragen.

Die Basics

Der PDF-Reader in Edge verfügt über die grundlegenden Lese- und Navigationsfunktionen. Das sind beispielsweise Lese- und Navigationsfunktionen wie Zoomen, Drehen, Anpassen an die Seite oder Suchen.