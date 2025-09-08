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Gaby Salvisberg
8. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Solls weg, kanns weg

Edge: Minimenü bei markiertem Text ausschalten

Wenn Sie im Edge-Webbrowser etwas Text markieren, erscheint jedes Mal automatisch der Befehl «Mit Bing suchen». Falls Sie eine andere Suchmaschine benutzen, kann das Minimenü weg.

Falls dieses Minimenü Sie stört, schalten Sie es aus

© (Quelle: PCtipp.ch)

Auf einer in Edge geöffneten Webseite markieren Sie etwas Text, schon erscheint automatisch der Befehl Mit Bing suchen. Wenn Sie eine andere Suchmaschine verwenden, ist jener Befehl aber nutzlos. Und auf eine andere Suchmaschine umbiegen können Sie dieses Element nicht. Mit folgendem Tipp schalten Sie das Minimenü aus.

Lösung: Öffnen Sie in Edge oben rechts übers Drei-Punkte-Menü die Einstellungen. Gehen Sie in der linken Spalte zu Darstellung. Scrollen Sie im rechten Fensterteil zum Bereich «Kontextmenüs» herunter. Bei Minimenü für Textauswahl kippen Sie hinter Minimenü anzeigen, wenn Text ausgewählt wird den Schalter auf Aus.

Hier finden Sie den Schalter, der das Minimenü ausschaltet

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweis: Wenn Text markiert ist, steht Ihnen über die rechte Maustaste weiterhin das Kontextmenü zur Verfügung, in welchem Sie unter anderem Befehle wie Kopieren oder Im Web nach (Suchbegriff) suchen finden. Letzteres sucht nicht zwingend mit Microsofts eigener Suchmaschine Bing, sondern mit jener, die Sie unter Einstellungen/Datenschutz, Suche und Dienste/Adressleiste und Suche als Standardsuchmaschine festgelegt haben.

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