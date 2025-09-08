Edge: Minimenü bei markiertem Text ausschalten

Auf einer in Edge geöffneten Webseite markieren Sie etwas Text, schon erscheint automatisch der Befehl Mit Bing suchen. Wenn Sie eine andere Suchmaschine verwenden, ist jener Befehl aber nutzlos. Und auf eine andere Suchmaschine umbiegen können Sie dieses Element nicht. Mit folgendem Tipp schalten Sie das Minimenü aus.

Lösung: Öffnen Sie in Edge oben rechts übers Drei-Punkte-Menü die Einstellungen. Gehen Sie in der linken Spalte zu Darstellung. Scrollen Sie im rechten Fensterteil zum Bereich «Kontextmenüs» herunter. Bei Minimenü für Textauswahl kippen Sie hinter Minimenü anzeigen, wenn Text ausgewählt wird den Schalter auf Aus.