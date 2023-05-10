Edge: Darum sollten Sie Ihre Sicherheitseinstellungen überprüfen

Microsofts jüngstes Update für den Edge-Browser auf die Version 113 bringt ein paar kleine Änderungen. Eine davon betrifft die Sicherheitsstufe im erweiterten Sicherheitsmodus. Statt wie bisher drei gibt es nur noch zwei Sicherheitsstufen. Die Stufe Einfach wurde mit der Stufe Ausgewogen zusammengeführt. Es gibt jetzt nur noch Ausgewogen und Streng.

Um zu überprüfen, welche Sicherheitsstufe nun bei Ihnen aktiv ist bzw. um diese zu ändern, gehen Sie folgendermassen vor: