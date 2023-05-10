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Claudia Maag
10. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

Erweiterter Sicherheitsmodus

Edge: Darum sollten Sie Ihre Sicherheitseinstellungen überprüfen

Mit der Edge-Version 113 gibt es Änderungen für die Sicherheitsstufen, um das Web zu durchsuchen.
© (Quelle: Microsoft)

Microsofts jüngstes Update für den Edge-Browser auf die Version 113 bringt ein paar kleine Änderungen. Eine davon betrifft die Sicherheitsstufe im erweiterten Sicherheitsmodus. Statt wie bisher drei gibt es nur noch zwei Sicherheitsstufen. Die Stufe Einfach wurde mit der Stufe Ausgewogen zusammengeführt. Es gibt jetzt nur noch Ausgewogen und Streng.

Um zu überprüfen, welche Sicherheitsstufe nun bei Ihnen aktiv ist bzw. um diese zu ändern, gehen Sie folgendermassen vor:

  1. Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
  2. Gehen Sie zu den Einstellungen.
  3. Suchen Sie nach Sicherheit.
  4. Falls der erweiterte Sicherheitsmodus, der letztes Jahr eingeführt wurde, noch nicht aktiviert ist, können Sie ihn hier per Schieberegler aktivieren.
  5. Falls Sie üblicherweise einen strengen Sicherheitsmodus wünschen, ändern Sie die Stufe hier entsprechend. Microsoft empfiehlt jedoch die ausgewogene Variante. Auch diese blockiert Sicherheitsbedrohungen. Während bei der strengen Version Teile von Webseiten möglicherweise nicht funktionieren, sollten bei der Stufe Ausgewogen die meisten Webseiten normal funktionieren.

Microsoft führte den erweiterten Sicherheitsmodus letztes Jahr ein. Nun wurde die Sicherheitsstufe «Einfach» mit «Ausgewogen» zusammengeführt

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Edge manuell aktualisieren

Wenn Sie beim Edge-Browser das Update manuell anstossen möchten:

  1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
  2. Wählen Sie den Menüpunkt Hilfe und Feedback.
  3. Hier gehts zu Infos zu Microsoft Edge.

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