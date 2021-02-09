9. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Edge: Zeit für «Tabs im Ruhestand» ändern – so gehts
Im neusten Edge werden Registerkarten nach 2 Stunden automatisch in den Ruhemodus versetzt. Dies können Sie ändern oder die Funktion ganz abschalten.
Bei der neusten Edge-Version gehen die Registerkarten nach 2 Stunden automatisch in den Ruhemodus, um Ressourcen zu sparen. Sind Tabs im Ruhezustand, werden diese verblasst angezeigt.
- Gehen Sie zu den Einstellungen des Browsers, indem Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol klicken.
- Hier klicken Sie auf System.
- Unter Ressourcen speichern finden Sie das Gesuchte.
- Klappen Sie neben Versetzen Sie inaktive Registerkarten nach einer festgelegten Zeitspanne in den Ruhezustand das Auswahlfenster aus. Die Auswahl reicht von 5 Minuten bis zu 12 Stunden Inaktivität.
- Zudem können Sie Webseiten definieren, die davon ausgenommen werden sollen. In unserem Beispiel ist dies die PCtipp-Webseite. Klicken Sie hierfür auf den Hinzufügen-Button.
Hinweis: Dies wurde mit der Edge-Version 88.0.705.63 und angemeldetem Microsoft-Konto durchgeführt.
Zusatztipp: Sie können den Ruhemodus auch abschalten. Das geht folgendermassen:
- Befolgen Sie hierzu die Schritte 1 bis 3 wie oben beschrieben. Betätigen Sie dann den Schieberegler neben Ressourcen sparen mit Tabs im Ruhezustand, um diese Funktion zu deaktivieren (blau = aktiviert).
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