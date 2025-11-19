Das Ego der Facebook- und WhatsApp-Bosse

Das Kalender- oder Datums-Emoji der meisten Dienste und Betriebssysteme zeigt entweder kein erkennbares Datum oder dann den 17. Juli, an dem auch der World Emoji Day gefeiert wird.

Etwas anders im Meta-Konzern, zu welchem Facebook und WhatsApp gehören. Bei Facebook erscheint für eines der Emojis der 4. Februar und für ein anderes der 14. Mai. Der 4. Februar (2004) war das Aufschaltdatum von Facebook. Und der 14. Mai (1984) ist Mark Zuckerbergs Geburtsdatum. Und bei WhatsApp? Deren Kalender-Emoji zeigt den 24. Februar (2009), das Gründungsdatum, gleichzeitig das Geburtsdatum (1976) des WhatsApp-Mitgründers Jan Koum.