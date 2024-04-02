Eigene Domain? Das müssen Sie wissen!

Wenn Sie unsere neusten Meldungen im Internet lesen möchten, geben Sie einfach den Domainnamen pctipp.ch in die Adresszeile ein und schon sind Sie am richtigen Ort. Wir zeigen, wie auch Sie zu einer eigenen Domain kommen und wie diese eingerichtet wird.

Was ist eine Domain?

Eine Domain ist eine eindeutige, für Menschen lesbare Adresse, um auf Inhalte im Internet zuzugreifen oder E-Mail-Adressen mit einem eigenen Namen zu verwenden. Sie ist verknüpft mit einer komplizierten numerischen IP-Adresse, die Computer und Server im Internet identifiziert. Domains sind nach folgendem Schema aufgebaut: Subdomain.domain.Top-Level-Domain

Die Top-Level-Domain bezeichnet das Land (etwa .ch für die Schweiz), die Organisationsform (etwa .com für «commercial») oder das Thema (beispielsweise .reisen). Der eigentliche Domainname ist frei wählbar, muss aber in der Regel mehr als drei Zeichen umfassen (beispielsweise .pctipp). Die Sub­domain steht vor dem eigentlichen Domainnamen und wird durch einen Punkt von ihm abgetrennt. Sie kann auf einen bestimmten Service hinweisen (z. B. downloads oder www) oder auf eine weitere Webseite.

Als Beispiel: Google ist unter der Web­adresse google.ch erreichbar. Möchten Sie direkt zum Google-Dienst Maps gelangen, geben Sie maps.google.ch ein.

Warum benötige ich eine Domain?

Wer mit seiner eigenen Firma professionell auftreten will, kommt nicht um einen eigenen Domainnamen herum. Er macht die eigene Marke besser sichtbar und einfach im Internet auffindbar.

Aber auch Private profitieren von einer eigenen Domain: Diese können ihre eigene E-Mail-Adresse einrichten und bleiben unabhängig von anderen grossen E-Mail-Anbietern. Das schützt die Privatsphäre. Zudem sind sie frei von Grossfirmen und ihren kommerziellen Interessen.

Wo kann ich eine Domain kaufen?

Domains kann man heute praktisch bei jedem Hosting-Anbieter kaufen – wobei festzuhalten ist, dass die Domain regelmässig erneuert werden muss. Es lohnt sich, die Preise zu vergleichen, denn viele Anbieter locken mit befristeten tiefen (oder sogar Gratis-)Angeboten, um Kunden zu gewinnen. Deshalb ist es auch wichtig, den Preis nach dem ersten Jahr anzuschauen.

Wie kaufe ich eine Domain?

Der Kaufvorgang ist bei allen Anbietern in etwa derselbe:

Geben Sie den gewünschten Namen in das Suchfeld ein

Klicken Sie auf das Warenkorb -Symbol

-Symbol Tippen Sie Ihre Kontaktangaben ein

Schliessen Sie den Vorgang mit der Bezahlung ab

Wie teuer ist ein Domainname?

Die günstigsten Angebote liegen zurzeit um die 5 Franken pro Jahr, wobei ab dem zweiten Jahr Preise ab 10 Franken realistisch sind. Die Preise unterscheiden sich je nach Top-Level-Domain stark.

Worauf ist bei der Wahl eines Domain­namens zu achten?

Im Idealfall wählen Sie einen kurzen Namen, der ausdrückt, was Sie anbieten oder wer Sie sind. Für private Zwecke kann das der eigene Name sein, Firmen wählen entweder den Firmennamen oder was sie anbieten (zum Beispiel fahrrad-verleih.ch). Letzteres kann auch hilfreich sein bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO genannt).

Was mache ich, wenn mein Name schon vergeben ist?

Es ist enorm schwierig geworden, die Wunschdomain zu erhalten, weil so viele Namen bereits vergeben sind. Die einfachste Alternative ist, auf eine andere Top-Level-Domain zu wechseln. Oft werden Sie beim Reservieren auf mögliche Alternativen aufmerksam gemacht, Bild 1.