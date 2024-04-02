Domain-Tipps
Eigene Domain? Das müssen Sie wissen!
Wenn Sie unsere neusten Meldungen im Internet lesen möchten, geben Sie einfach den Domainnamen pctipp.ch in die Adresszeile ein und schon sind Sie am richtigen Ort. Wir zeigen, wie auch Sie zu einer eigenen Domain kommen und wie diese eingerichtet wird.
Was ist eine Domain?
Eine Domain ist eine eindeutige, für Menschen lesbare Adresse, um auf Inhalte im Internet zuzugreifen oder E-Mail-Adressen mit einem eigenen Namen zu verwenden. Sie ist verknüpft mit einer komplizierten numerischen IP-Adresse, die Computer und Server im Internet identifiziert. Domains sind nach folgendem Schema aufgebaut: Subdomain.domain.Top-Level-Domain
Die Top-Level-Domain bezeichnet das Land (etwa .ch für die Schweiz), die Organisationsform (etwa .com für «commercial») oder das Thema (beispielsweise .reisen). Der eigentliche Domainname ist frei wählbar, muss aber in der Regel mehr als drei Zeichen umfassen (beispielsweise .pctipp). Die Subdomain steht vor dem eigentlichen Domainnamen und wird durch einen Punkt von ihm abgetrennt. Sie kann auf einen bestimmten Service hinweisen (z. B. downloads oder www) oder auf eine weitere Webseite.
Als Beispiel: Google ist unter der Webadresse google.ch erreichbar. Möchten Sie direkt zum Google-Dienst Maps gelangen, geben Sie maps.google.ch ein.
Warum benötige ich eine Domain?
Wer mit seiner eigenen Firma professionell auftreten will, kommt nicht um einen eigenen Domainnamen herum. Er macht die eigene Marke besser sichtbar und einfach im Internet auffindbar.
Aber auch Private profitieren von einer eigenen Domain: Diese können ihre eigene E-Mail-Adresse einrichten und bleiben unabhängig von anderen grossen E-Mail-Anbietern. Das schützt die Privatsphäre. Zudem sind sie frei von Grossfirmen und ihren kommerziellen Interessen.
Wo kann ich eine Domain kaufen?
Domains kann man heute praktisch bei jedem Hosting-Anbieter kaufen – wobei festzuhalten ist, dass die Domain regelmässig erneuert werden muss. Es lohnt sich, die Preise zu vergleichen, denn viele Anbieter locken mit befristeten tiefen (oder sogar Gratis-)Angeboten, um Kunden zu gewinnen. Deshalb ist es auch wichtig, den Preis nach dem ersten Jahr anzuschauen.
Wie kaufe ich eine Domain?
Der Kaufvorgang ist bei allen Anbietern in etwa derselbe:
- Geben Sie den gewünschten Namen in das Suchfeld ein
- Klicken Sie auf das Warenkorb-Symbol
- Tippen Sie Ihre Kontaktangaben ein
- Schliessen Sie den Vorgang mit der Bezahlung ab
Wie teuer ist ein Domainname?
Die günstigsten Angebote liegen zurzeit um die 5 Franken pro Jahr, wobei ab dem zweiten Jahr Preise ab 10 Franken realistisch sind. Die Preise unterscheiden sich je nach Top-Level-Domain stark.
Worauf ist bei der Wahl eines Domainnamens zu achten?
Im Idealfall wählen Sie einen kurzen Namen, der ausdrückt, was Sie anbieten oder wer Sie sind. Für private Zwecke kann das der eigene Name sein, Firmen wählen entweder den Firmennamen oder was sie anbieten (zum Beispiel fahrrad-verleih.ch). Letzteres kann auch hilfreich sein bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO genannt).
Was mache ich, wenn mein Name schon vergeben ist?
Es ist enorm schwierig geworden, die Wunschdomain zu erhalten, weil so viele Namen bereits vergeben sind. Die einfachste Alternative ist, auf eine andere Top-Level-Domain zu wechseln. Oft werden Sie beim Reservieren auf mögliche Alternativen aufmerksam gemacht, Bild 1.
Was tue ich, wenn meine Domain widerrechtlich benutzt wird?
Wenn jemand anderes einen Domainnamen verwendet, der zum Beispiel Ihren Namen enthält oder den Namen Ihrer Firma, gibt es mehrere Vorgehensweisen:
- Bei Streitigkeiten um Schweizer .ch-Domains können Ansprüche auf dem Zivilprozessweg geltend gemacht werden. Ein Gericht wägt ab, welche Interessen höher zu gewichten sind und ob eine missbräuchliche Aneignung des Domainnamens vorliegt.
- Die Registrierungsstelle Switch (switch.ch) bietet ein Schlichtungsverfahren an. Für einen ersten Schlichtungsversuch wird im Gespräch versucht, eine Lösung zu finden (Kostenpunkt: 600 Franken). Falls das nicht fruchtet, kann ein Expertenentscheid erwirkt werden (Kosten: 2000 Franken).
- Bei Streitigkeiten um andere Top-Level-Domains gelten die Gesetze des Landes, in dem der Registrar (die Domainregistrierungsstelle) ansässig ist.
Wie kann ich mit dem Domainnamen auf meine Webseite verweisen?
Damit der Domainname auf eine Webseite zeigt, muss er beim Provider, der die Webseite hostet, einem Namensserver zugewiesen werden. Diese Angaben erhalten Sie direkt vom Provider, Bild 2. Der Domainname kann auch bei einer anderen Registrierstelle als dem Hoster gekauft werden.
Wie kann ich einen Domainnamen zu einem anderen Anbieter zügeln?
Wenn Sie den Domainnamen zu einem anderen (zum Beispiel günstigeren) Hosting-Anbieter zügeln möchten, müssen Sie einen sogenannten AuthCode generieren. Diesen Code benötigen Sie, um beim neuen Anbieter zu bestätigen, dass Sie der aktuelle Inhaber sind. Dabei hilft Ihnen der Hoster.
Was passiert, wenn ich meine Domain nicht rechtzeitig erneuere/bezahle?
Wenn Sie es verpassen, die Gebühren für Ihre Domain rechtzeitig zu bezahlen, passiert in der Regel das Folgende:
- Die Domain gilt als «abgelaufen». Ihre Webseite ist deshalb nicht mehr unter dem gewählten Namen erreichbar und die dazugehörigenE-Mail-Adressen funktionieren nicht mehr. Mit etwas Glück können Sie allerdings die Rechnung begleichen und die Domain wird wieder aktiviert.
- Die Domain befindet sich in der «Redemption Period» (Erholungsphase) und kann vorerst nicht von jemand anderem übernommen werden. Sie erhalten sozusagen eine Schonfrist. In dieser Zeit (in der Regel 30 Tage) kann sie (meist gegen eine Zusatzgebühr) noch zurückgeholt werden.
- Die Domain wird gelöscht und kann von jemand anderem gekauft und benutzt werden.
- Was ist eine Domain?
- Warum benötige ich eine Domain?
- Wo kann ich eine Domain kaufen?
- Wie kaufe ich eine Domain?
- Wie teuer ist ein Domainname?
- Worauf ist bei der Wahl eines Domainnamens zu achten?
- Was mache ich, wenn mein Name schon vergeben ist?
- Was tue ich, wenn meine Domain widerrechtlich benutzt wird?
- Wie kann ich mit dem Domainnamen auf meine Webseite verweisen?
- Wie kann ich einen Domainnamen zu einem anderen Anbieter zügeln?
- Was passiert, wenn ich meine Domain nicht rechtzeitig erneuere/bezahle?
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