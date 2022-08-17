Den eigenen Blog erstellen

Vom reinen Zeitvertreib über das se­riöse Hobby bis hin zum Beruf: Die Moti­vation, einen Blog zu unterhalten, kann ganz unterschiedlich sein – genauso wie die Inhalte: Reisen, Kochen, Mode, Musik und Lifestyle gehören zu den beliebtesten Themen, aber auch Seriöses wie Politik und Wirtschaft haben Bloggerinnen und Bloggern viel Beachtung gebracht.

Alles, was es für den eigenen Blog braucht, ist eine Idee, eine Plattform, um eigene Beiträge zu veröffentlichen, und ein paar Tricks, um die Inhalte bei seinem Zielpublikum bekannt zu machen.

Idee entwickeln

Was soll der Inhalt Ihres Blogs sein? Falls Sie das (noch) gar nicht wissen, ist das kein Grund zu warten. Das Wort Weblog, für das heute die Kurzform Blog verwendet wird, ­bezeichnet nämlich nichts anderes als ein Onlinetagebuch, also eine Stelle im Web, an der regel­mässig Inhalte veröffentlicht werden.

Das Inhaltskonzept könnte deshalb sein, ­Erkenntnisse aus Ihrem Alltag zu veröffent­lichen. Das dürfen Meinungen und Gedanken sein, aber auch Anleitungen (Kochen, Handwerken, Webtools, Software etc.), Bewertungen (Produkte und Dienstleistungen) oder Bilder, Videos, Gedichte sowie freie Texte. Sie werden im Lauf der Zeit merken, welche Art von Beiträgen Ihnen beim Verfassen viel Spass machen, mit welchen Texten Sie am meisten Leserinnen und Leser erreichen, die besten Diskussionen anstossen oder die positivsten Rückmeldungen erhalten – je nachdem, was Ihr Ziel ist. Daraus können Sie mit der Zeit Ihr Profil schärfen und sich auf die eine oder andere Art auf ein Thema konzentrieren.

Wenn Sie mehrere Themenkreise haben, ­zu denen Sie regelmässig Beiträge verfassen, kann es auch eine gute Strategie sein, verschiedene Blogs gleichzeitig zu führen. So weiss das Publikum, was es inhaltlich erwarten kann, was die Chance erhöht, dass sie regelmässig auf dem Blog vorbeischauen oder die Inhalte abonnieren.

Plattform finden

Bevor Sie den ersten Beitrag veröffentlichen, legen Sie fest, wo Sie ihn publizieren. Das kann eine eigene Website sein, ein soziales Netzwerk oder eine der Plattformen, die sich explizit an Blogger richten. Letztere sind für Bloggerinnen und Blogger besonders geeignet, weil man wenig Technikwissen benötigt und trotzdem viele gestalterische Möglich­keiten hat, was die Inhalte betrifft. Unter der Vielzahl der Anbieter stechen drei Plattformen hervor, die Sie kostenlos nutzen können.

WordPress

Erste Schritte

WordPress ist die meistgenutzte Software zum Veröffentlichen von Inhalten. Nicht nur Blogs, sondern auch die Webauftritte vieler Firmen und Institutionen basieren auf diesem Inhaltsverwaltungssystem (auch CMS genannt). Es kann via wordpress.org gratis heruntergeladen und auf einem eigenen Server installiert werden. Auf den Servern der meisten Internetdienstleister (Hoster) ist WordPress vor­installiert und lässt sich mit wenigen Klicks aktivieren. Wer den Blog nicht auf dem eigenen Server installieren will, kann sich unter wordpress.com registrieren. Hier kann man kostenlos einen Blog anlegen, sofern man Werbeeinblendungen in Kauf nimmt.

Rufen Sie im Webbrowser die Website unter wordpress.com/de auf und klicken Sie oben rechts auf Jetzt starten. Geben Sie E-Mail, ­Benutzernamen und ein Passwort an. Klicken Sie auf Konto erstellen (alternativ ist auch eine ­Anmeldung mit Google- oder Apple-Zugangs­daten möglich). Wählen Sie einen Namen für die Internetadresse Ihres Blogs. Beachten Sie, dass nur die Namen nach dem Muster name.wordpress.com dauerhaft kostenlos sind.

Fahren Sie mit einem Klick auf Auswählen fort, sobald Sie den passenden Namen gefunden haben. Nun wählen Sie den Tarif. Bei der Gratisversion nehmen Sie Werbeeinblendungen in Kauf und haben 1 GB Speicherplatz, für 15 Franken pro Jahr gibt es 50 GB Speicherplatz und der Auftritt ist frei von Werbung. Entscheiden Sie sich für die Gratisversion, können Sie sofort loslegen. In Ihrer Mailbox finden Sie eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, mit einem Klick Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen.

Beiträge verfassen

Den ersten Beitrag erstellen Sie mit einem Klick auf Jetzt schreiben rechts von Verfassen. Geben Sie dem Blog einen Namen und einen Kurzbeschrieb, klicken Sie auf Weiter, nun greifen Sie erneut zu Verfassen – schon können Sie den ersten Beitrag schreiben.

Beginnen Sie mit dem Titel, Bild 1 A, und geben Sie bei Bedarf gleich die ersten paar ­Zeilen Text ein B. Möchten Sie andere Formate wie Bilder, Zwischentitel, Listen eintippen, ­klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol C und wählen den passenden Eintrag aus der Liste. Falls das Format nicht aufgelistet ist, können Sie ­danach suchen D. Ist der Beitrag fertig ­erstellt, klicken Sie auf Veröffentlichen E – schon ist er online einsehbar.