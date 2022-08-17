Tipps & Tricks
Den eigenen Blog erstellen
Vom reinen Zeitvertreib über das seriöse Hobby bis hin zum Beruf: Die Motivation, einen Blog zu unterhalten, kann ganz unterschiedlich sein – genauso wie die Inhalte: Reisen, Kochen, Mode, Musik und Lifestyle gehören zu den beliebtesten Themen, aber auch Seriöses wie Politik und Wirtschaft haben Bloggerinnen und Bloggern viel Beachtung gebracht.
Alles, was es für den eigenen Blog braucht, ist eine Idee, eine Plattform, um eigene Beiträge zu veröffentlichen, und ein paar Tricks, um die Inhalte bei seinem Zielpublikum bekannt zu machen.
Idee entwickeln
Was soll der Inhalt Ihres Blogs sein? Falls Sie das (noch) gar nicht wissen, ist das kein Grund zu warten. Das Wort Weblog, für das heute die Kurzform Blog verwendet wird, bezeichnet nämlich nichts anderes als ein Onlinetagebuch, also eine Stelle im Web, an der regelmässig Inhalte veröffentlicht werden.
Das Inhaltskonzept könnte deshalb sein, Erkenntnisse aus Ihrem Alltag zu veröffentlichen. Das dürfen Meinungen und Gedanken sein, aber auch Anleitungen (Kochen, Handwerken, Webtools, Software etc.), Bewertungen (Produkte und Dienstleistungen) oder Bilder, Videos, Gedichte sowie freie Texte. Sie werden im Lauf der Zeit merken, welche Art von Beiträgen Ihnen beim Verfassen viel Spass machen, mit welchen Texten Sie am meisten Leserinnen und Leser erreichen, die besten Diskussionen anstossen oder die positivsten Rückmeldungen erhalten – je nachdem, was Ihr Ziel ist. Daraus können Sie mit der Zeit Ihr Profil schärfen und sich auf die eine oder andere Art auf ein Thema konzentrieren.
Wenn Sie mehrere Themenkreise haben, zu denen Sie regelmässig Beiträge verfassen, kann es auch eine gute Strategie sein, verschiedene Blogs gleichzeitig zu führen. So weiss das Publikum, was es inhaltlich erwarten kann, was die Chance erhöht, dass sie regelmässig auf dem Blog vorbeischauen oder die Inhalte abonnieren.
Plattform finden
Bevor Sie den ersten Beitrag veröffentlichen, legen Sie fest, wo Sie ihn publizieren. Das kann eine eigene Website sein, ein soziales Netzwerk oder eine der Plattformen, die sich explizit an Blogger richten. Letztere sind für Bloggerinnen und Blogger besonders geeignet, weil man wenig Technikwissen benötigt und trotzdem viele gestalterische Möglichkeiten hat, was die Inhalte betrifft. Unter der Vielzahl der Anbieter stechen drei Plattformen hervor, die Sie kostenlos nutzen können.
WordPressWordPress ist die meistgenutzte Software zum Veröffentlichen von Inhalten. Nicht nur Blogs, sondern auch die Webauftritte vieler Firmen und Institutionen basieren auf diesem Inhaltsverwaltungssystem (auch CMS genannt). Es kann via wordpress.org gratis heruntergeladen und auf einem eigenen Server installiert werden. Auf den Servern der meisten Internetdienstleister (Hoster) ist WordPress vorinstalliert und lässt sich mit wenigen Klicks aktivieren. Wer den Blog nicht auf dem eigenen Server installieren will, kann sich unter wordpress.com registrieren. Hier kann man kostenlos einen Blog anlegen, sofern man Werbeeinblendungen in Kauf nimmt.
Erste Schritte
Rufen Sie im Webbrowser die Website unter wordpress.com/de auf und klicken Sie oben rechts auf Jetzt starten. Geben Sie E-Mail, Benutzernamen und ein Passwort an. Klicken Sie auf Konto erstellen (alternativ ist auch eine Anmeldung mit Google- oder Apple-Zugangsdaten möglich). Wählen Sie einen Namen für die Internetadresse Ihres Blogs. Beachten Sie, dass nur die Namen nach dem Muster name.wordpress.com dauerhaft kostenlos sind.
Fahren Sie mit einem Klick auf Auswählen fort, sobald Sie den passenden Namen gefunden haben. Nun wählen Sie den Tarif. Bei der Gratisversion nehmen Sie Werbeeinblendungen in Kauf und haben 1 GB Speicherplatz, für 15 Franken pro Jahr gibt es 50 GB Speicherplatz und der Auftritt ist frei von Werbung. Entscheiden Sie sich für die Gratisversion, können Sie sofort loslegen. In Ihrer Mailbox finden Sie eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, mit einem Klick Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen.
Beiträge verfassen
Den ersten Beitrag erstellen Sie mit einem Klick auf Jetzt schreiben rechts von Verfassen. Geben Sie dem Blog einen Namen und einen Kurzbeschrieb, klicken Sie auf Weiter, nun greifen Sie erneut zu Verfassen – schon können Sie den ersten Beitrag schreiben.
Beginnen Sie mit dem Titel, Bild 1 A, und geben Sie bei Bedarf gleich die ersten paar Zeilen Text ein B. Möchten Sie andere Formate wie Bilder, Zwischentitel, Listen eintippen, klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol C und wählen den passenden Eintrag aus der Liste. Falls das Format nicht aufgelistet ist, können Sie danach suchen D. Ist der Beitrag fertig erstellt, klicken Sie auf Veröffentlichen E – schon ist er online einsehbar.
Design wählen
Die grosse Stärke von WordPress liegt bei der Vielfalt an Erscheinungsbildern (Designs), die zur Verfügung stehen. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie oben links auf das WordPress-Logo klicken, Bild 2 A. Klicken Sie auf Design B, um die ersten Vorschläge zu sehen. Um etwas Passendes zu Ihrem Thema zu finden, geben Sie ein Stichwort ein C. Möchten Sie kein Geld fürs Design ausgeben, klicken Sie auf Kostenlos D. Wählen Sie eines der Designs aus, erhalten Sie eine detaillierte Vorschau. Klicken Sie auf Dieses Design aktivieren und anschliessend auf Webseite anpassen, um das Design freizuschalten.
Blogger.comBlogger.com ist die Blog-Plattform von Google. Sie ist konsequent auf die Bedürfnisse von Bloggern ausgerichtet: etwas weniger umfangreich in den Möglichkeiten als WordPress, dafür aber auch übersichtlicher und einfacher zu bedienen.
Erste Schritte
Rufen Sie die Website blogger.com auf und klicken Sie auf Blog erstellen. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Account an – falls Sie einen haben – oder erstellen Sie einen.
Klicken Sie im Menü auf das Pfeil-Symbol und auf Neuer Blog. Geben Sie einen Namen für Ihren Blog ein und wählen Sie Weiter. Nun tippen Sie Ihre Wunschadresse ein (name.blogspot.com). Ist diese frei, können Sie auf Speichern klicken; falls nicht, müssen Sie den Namen anpassen.
Beiträge verfassen
Klicken Sie links im Menü auf Neuer Post. Sie gelangen in eine Eingabemaske (Editor), die an ein Textverarbeitungsprogramm erinnert. Den Titel geben Sie in die dafür vorgesehene Zeile oben im Fenster ein, Bild 3 A. Für den Text und alle anderen Formate steht das grosse Eingabefeld in der Mitte bereit B. In der Menüzeile oberhalb finden Sie alle Formatierungsmöglichkeiten für den Text und auch für das Einfügen von Medien C. Besonders praktisch: Wenn Sie andere Google-Dienste wie YouTube oder Google Fotos verwenden, können Sie als Blogger direkt auf Ihre dort gespeicherten Inhalte zugreifen. Es ist aber auch möglich, Bilder und Videos von der Festplatte in den Beitrag zu laden.
Um zu sehen, wie der Beitrag nach dem Veröffentlichen aussieht, klicken Sie auf den Punkt Vorschau D (der Beitrag wird in einem neuen Fenster geöffnet). Möchten Sie ihn freischalten, wählen Sie Veröffentlichen E.
Design wählen
Wenn Sie das Erscheinungsbild des Blogs ändern möchten, finden Sie die Designs links im Menü unter dem gleichnamigen Menüpunkt, Bild 4 A. Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage und anschliessend auf Anwenden. Blogger.com warnt Sie, dass allenfalls einige Funktionen im neuen Design ausgeblendet werden. Quittieren Sie mit OK, damit das Design übernommen wird.
MediumWenn Sie Texte veröffentlichen und an einem regen Austausch interessiert sind, ist Medium vielleicht die passende Plattform für Sie. Hier kann man nicht nur Beiträge veröffentlichen, sondern auch Themen und anderen Autorinnen und Autoren folgen.
Erste Schritte
Klicken Sie auf der Startseite unter medium.com oben rechts auf Get started und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrem Google- oder Facebook-Konto an. Nach einem Klick auf Start writing legen Sie sofort los. Erfassen Sie zuerst den Titel, Bild 5 A, und legen Sie danach gleich mit dem Text los B. Ähnlich wie bei WordPress können Sie bei jedem Abschnitt auf das Pluszeichen (+) klicken, worauf Sie ein Format wählen C. Bei Medium sind das Bilder, die Sie von der Festplatte hochladen, YouTube- oder Vimeo-Videos via Link oder eingebettete Inhalte, zum Beispiel Twitter-Meldungen.
Ist der Bericht fertig, klicken Sie oben rechts im Fenster auf Publish D. Auf der Folgeseite geben Sie Stichworte (Tags) ein. Hier können Sie auch bei Bedarf das Vorschaubild und den Vorschautext ändern, Bild 6. Klicken Sie auf Publish now, um den Beitrag definitiv zu veröffentlichen. Medium setzt für alle Beiträge auf ein einheitliches Erscheinungsbild. Sie können deshalb bei dieser Plattform das Design nicht anpassen.
Beiträge verfassenKommen wir zurück zum Inhalt der Beiträge. Jeder Beitrag, den Sie veröffentlichen, ist auch eine Werbung für Ihren Blog. Ist der Beitrag informativ und gut gestaltet, werden die Leserinnen und Leser mehr von Ihren Inhalten sehen wollen. Hier ein paar Tipps, wie Sie Beiträge attraktiv gestalten:
Texte
Achten Sie darauf, dass die Texte übersichtlich und lesefreundlich portioniert werden. Platzieren Sie nach jeweils drei Sätzen einen neuen Abschnitt. Setzen Sie regelmässig Zwischentitel. Schreiben Sie lieber zwei kürzere Sätze als einen langen.
Bilder
Zeigen statt beschreiben ist eine einfache Regel, die Sie bei Bildern anwenden können. Bringen Sie das Bild immer genau an der Stelle in Ihrem Beitrag, wo es am besten zum Text passt, Bild 7. Verzichten Sie auf schmückende (Themen-)Bilder, die allenfalls schön aussehen, aber keinen direkten Zusammenhang mit dem Text haben.
Grafiken
Wenn Sie viel über Zahlen berichten, sind diese oft einfacher einzuordnen, wenn sie als Grafik präsentiert werden.
Unser Tipp zum Vorgehen: Sie können die Grafiken in Microsofts Excel oder PowerPoint erstellen und mit einem Rechtsklick als Bild abspeichern. Diese Bilddatei laden Sie anschliessend vom Computer direkt in Ihren Blog-Beitrag hoch.
Videos
Videos eignen sich immer dann, wenn man einen Bewegungsablauf zeigen möchte. Für das bessere Verständnis kann es sich lohnen, die Videos zu portionieren. Falls der Ton nicht zwingend nötig ist, können Sie die Videos als animierte GIF-Bilder veröffentlichen.
Inhalte einbetten
Wer über Social-Media-Beiträge oder Videos berichtet, kann diese Beiträge direkt in seinen Blog einbinden. Dasselbe gilt auch für Karten und Grafiken, die mit einem Webtool erstellt wurden. Das geht meist ganz einfach: Klicken Sie beim gewünschten Inhalt auf Teilen und auf Einbetten. Kopieren Sie den Code, der angezeigt wird. Diesen Code fügen Sie in Ihren Beitrag ein, Bild 8.
Inhalte bekannt machenIst Ihr Beitrag fertiggestellt und veröffentlicht, können Sie beobachten, wie oft er gelesen und gefunden wird. Mit einfachen Tricks erhöhen Sie die Chancen, eine grosse Leserschaft zu erreichen.
Verlinkung auf sozialen Medien
Posten Sie einen Link auf Ihren Beitrag in sozialen Medien. Das gelingt besonders gut auf Twitter, LinkedIn und Facebook, wenn Sie einen grossen Follower- oder Freundeskreis haben. Schauen Sie sich auch die Gruppen auf Facebook und LinkedIn an. Folgen Sie Gruppen, die sich zu «Ihren» Themen austauschen, und bewerben Sie dort Ihre neusten Beiträge.
Stichworte für Suchmaschinen
Suchen die Leute nach Themen im Netz, zu denen Sie einen Beitrag haben? Dann verwenden Sie die Wörter dieser Suche in Ihren Titeln, Zwischentiteln und Texten. Wonach die Leute suchen, können Sie direkt via Google-Suche herausfinden. Wenn Sie ein Suchwort eingeben, erscheinen automatisch Vorschläge für Wörter, die zur Suchanfrage passen, Bild 9.
Blog-Abos anbieten
Bieten Sie den Leserinnen und Lesern ein Blog-Abonnement an: Sie versenden jedes Mal, wenn Sie einen neuen Beitrag veröffentlicht haben, eine E-Mail mit dem Link zum Beitrag. So bauen Sie sich eine treue Leserschaft auf. Viele Blog-Plattformen bieten diese Möglichkeit standardmässig an.
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