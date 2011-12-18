Ein Drucker für mehrere PCs

Lösung: Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten, da die PCs bereits (dank vorhandenem Router) in einem gemeinsamen LAN (Netzwerk) stehen. Sie können den Drucker auf dem PC, an welchem er hängt, für die anderen PCs freigeben. Wir zeigen es für Windows 7 und Windows XP; für Windows Vista funktioniert es ähnlich.

Unter Windows 7

Alle davon tangierten PCs müssen in derselben Arbeitsgruppe stecken. Prüfen Sie das in Windows 7 so: Klicken Sie im Startmenü mit der rechten Maustaste auf Computer und öffnen Sie die Eigenschaften. Vergleichen Sie im Bereich «Einstellungen für Computernamen, Domäne und Arbeitsgruppe» den Namen der Arbeitsgruppe. Wenn er nicht übereinstimmt, klicken Sie bei den abweichenden PCs auf Einstellungen ändern und passen den Namen an. Aufgepasst: Der «Computername» darf nicht übereinstimmen; der muss sich unterscheiden.

Wenn «Benutzer A» auf den Drucker am PC von «Benutzer B» ausdrucken will, muss «Benutzer A» auf dem PC von «Benutzer B» ein Konto haben. Erstellen Sie also auf dem PC, an welchem der Drucker angeschlossen ist, ein solches Konto, falls nicht vorhanden: Es muss denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort haben, wie der User von jenem PC, von dem aus auf diesen Drucker gedruckt werden soll.

Falls das alles noch nicht klappt, versuchen Sie es so: Klicken Sie auf Start/Systemsteuerung, darin gehts weiter zu Netzwerk und Internet/Netzwerk- und Freigabecenter. Klicken Sie in der linken Spalte auf Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern. Jetzt unter dem genutzten Netzwerkprofil unter «Kennwortgeschütztes Freigeben» die Option «Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten» wählen.

Und am besten prüfen Sie nochmals, ob der Drucker überhaupt freigegeben ist. Klicken Sie via Start/Geräte und Drucker mit der rechten Maustaste auf Ihren Drucker und gehen zu Druckereigenschaften/Freigabe. Aktivieren Sie «Drucker freigeben».

Fügen Sie den Drucker auf den anderen PCs hinzu. Hierfür müssen sowohl der PC, an dem der Drucker hängt, als auch der Drucker selbst natürlich eingeschaltet sein. Öffnen Sie auf den anderen PCs nun Start/Geräte und Drucker/Drucker hinzufügen/Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen. Der Assistent sollte den Drucker automatisch finden.

Unter Windows XP

Öffnen Sie hierfür an diesem PC in der Systemsteuerung die Drucker und Faxgeräte oder Drucker und andere Hardware, klicken mit Rechts auf den Drucker und wählen Freigabe: