Eingebaute Menüs in Word

Wählen Sie "Ansicht/Symbolleisten/Anpassen...". Klicken Sie auf die Registerkarte "Befehle". Wählen Sie dort unter "Kategorien:" die Kategorie "Eingebaute Menüs". Dann suchen Sie im Bereich rechts unter "Befehle:" das Menü "Extras" und ziehen es mit der Maus wieder auf die Menüleiste an den von Ihnen gewünschten Ort.