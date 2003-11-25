25. Nov 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Eingebaute Menüs in Word
Beim Word fehlt mir auf der Menüleiste das Menü «Extras». Wie kann ich dieses wieder holen?
Wählen Sie "Ansicht/Symbolleisten/Anpassen...". Klicken Sie auf die Registerkarte "Befehle". Wählen Sie dort unter "Kategorien:" die Kategorie "Eingebaute Menüs". Dann suchen Sie im Bereich rechts unter "Befehle:" das Menü "Extras" und ziehen es mit der Maus wieder auf die Menüleiste an den von Ihnen gewünschten Ort.
Schliessen Sie das Fenster mit dem Knopf "Schließen". Nun ist das Menü wieder vorhanden.
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