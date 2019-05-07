Tipps & Tricks
Einkaufen bei Coop@Home: Das müssen Sie wissen
Kürzlich haben wir uns das Einkaufen von Lebensmitteln und Haushaltsbedarf via LeShop von Migros (hier gehts zu unserem Artikel) genauer angeschaut, nun widmen wir uns dem Onlinelieferdienst von Coop. Auch Coop@Home ist von unaufdringlichem Design und wirkt grundsätzlich übersichtlich und aufgeräumt.
Ganz oben rechts im Browser sind Informationen zum Kundencenter (Meine Produkte, Meine Listen, Meine Bestellungen und Mein Konto) zu sehen. Etwas weiter unten, über die Seite verteilt, finden sich von links nach rechts Tabs mit Supermarkt und Kategorien wie Weine und Spirituosen, Tierwelt, Märt (heimische Produkte, Region wählbar), Traiteurplatten etc. Unterhalb davon sehen Sie Einkaufskategorien wie Früchte und Gemüse, Milchprodukte und Eier, Fleisch und Fisch, Brot und Backwaren etc. Wer auf einen der Tabs klickt, erhält ein Untermenü (siehe Bild). Beispielsweise bei Brot und Backwaren werden alphabetisch erst die Aktionen, dann Bäckerei, haltbare Brote, Guezli und Kuchen und mehr aufgelistet.
Um bei Coop@Home online einzukaufen, benötigen Sie ein Kundenkonto. Der Mindestbestellwert beträgt Fr. 99.90 (90 Rappen mehr als beim Migros-Lieferdienst). Wie beim letzten Onlineshopping-Test ist das für die Testerin nicht ganz einfach zusammenzubekommen; für Mehrpersonenhaushalte ist das aber wohl kein Problem.
Zu den Lieferkosten: Wer für den Mindesteinkaufswert (Fr. 99.90) shoppt, bezahlt Fr. 17.90, bei einem Einkauf ab Fr. 150.– sind es noch Fr. 12.90 und ab einem Einkauf ab Fr. 200.– sind es noch Fr. 9.90.
Damit ist Coop bei den Lieferkosten höher als Konkurrentin Migros – ausser beim Einkauf ab Fr. 150.–, da sind es 10 Rappen weniger (bei der Migros wären es bei Fr. 150.– umgerechnet 13 Franken). Die gesamte Liefergebührenliste sehen Sie im Bild.
Aktuell erhalten die Kunden bei Coop@Home bis Sonntag, 12. Mai bei jeder Weinbestellung ab Fr. 300.– die 10-fache Anzahl Meilen (Miles-&-More-Programm der Swiss) und zudem wird kostenlos geliefert, wenn man für mindestens Fr. 200.– bestellt.
Erfreut sind wir über die Zahlungsarten. Laut FAQ ist es nicht nur möglich, mit Kreditkarte, Rechnung (per Mail), Zahlung bei Lieferung, Monatsrechnung Powerpay oder PostFinance zu bezahlen, sondern auch mit Twint.
1. Suchresultate filtern
Wenn Sie nach einem Produkt (zum Beispiel Joghurt) oder Hersteller suchen, sehen Sie mittig die Suchresultate. Oberhalb finden Sie Filterbegriffe wie beispielsweise Joghurt Nature oder Spezialjoghurt und Müesli. Wie bei Coop üblich, findet sich oberhalb ein Drop-down-Menü (Sortieren nach). Hier können Sie die Resultate nach Relevanz, Beliebteste, Name, Marke, Preis, Aktionen und Bio sortieren.
Wenn Sie z.B. Laktosefrei ins Suchfeld eingeben, sehen Sie oberhalb der Suchresultate in fetter Schrift die Anzahl Ergebnisse (in unserem Beispiel 204).
Schön wäre noch, wenn man nach Neuheiten oder Schweizer Produkten filtern könnte, wie das bei Migros' LeShop der Fall ist.
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Spezielle Ernährung, Bau-&-Hobby-Produkte ...
2. Spezielle Ernährung
Hier fehlte uns ein bisschen die Filterfunktion auf einen Blick. Allerdings gibt es sie ebenfalls, einfach via Inspiration und Geschenke, dann findet man sie unter Ausgesuchtes Sortiment (Bio, vegetarisch, glutenfrei und Co.).
3. Bau-&-Hobby-Produkte und Microspot?
Da wir erst kürzlich den LeShop von Migros angeschaut haben, fiel uns dies negativ auf: Leider ist es nicht möglich, im Coop@Home-Shop Artikel von Coop Bau+Hobby zu bestellen. Es findet sich lediglich der Katalog.
Auf Anfrage sagt eine Coop-Mediensprecherin zu PCtipp, Kunden fänden auf Coop@Home die Produkte, die sie auch im Supermarkt erhielten. «Dazu gehören vereinzelt auch Produkte – insbesondere im Zubehörbereich – von Bau+Hobby, wie beispielsweise saisonales Zubehör für das Auto, Batterien, Reinigungsmittel und so weiter.» Wer also dieses Sortiment durchsuchen und etwas davon kaufen möchte, muss auf die entsprechende separate Webseite ausweichen.
Wer es gewohnt ist, bei Migros auch Elektronikprodukte von Melectronics mitzubestellen, der könnte sich fragen, warum Coop keine Heim- und Unterhaltungselektronik von Microspot liefert (microspot.ch ist ein Geschäftsbereich der Coop-Genossenschaft). Gemäss Coop gibt es auch hier vereinzelt Produkte, beispielsweise ein Toaster oder ein Stabmixer sowie Küchenhelfer bei Coop@Home.
Immerhin kann man Schnittblumen bestellen. Gerade im Hinblick auf den kommenden Muttertag (12. Mai) ist dies vielleicht eine gewünschte Option. Das Sortiment dünkt uns allerdings überschaubar. Für den Muttertag gibt es neu drei Varianten für einen Muttertagsstrauss.
Für Tierfreundinnen und -freunde: Wer grössere Mengen bestellen möchte und kein Auto sein eigen nennt, kann Tierbedarf ebenfalls online bestellen.
Zigaretten und Alkoholika sind ebenfalls erhältlich.
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Einkaufslisten erstellen, Favoriten hinterlegen ...
4. Einkaufslisten erstellen
Wer ein Produkt mag, kann natürlich Listen erstellen. Dies geht entweder in der detaillierten Produktansicht (In Liste speichern) oder wenn Sie einen Artikel bereits in den Warenkorb gelegt haben.
Den Warenkorb können Sie, bevor Sie bezahlen, auch als komplette Liste speichern.
In der Grundansicht des Shops finden Sie diese auch unter Meine Listen. Hier können Sie sie umbenennen oder löschen.
5. Favoriten hinterlegen
Artikel mit einem Herzli zu «liken», ist nicht möglich. Aber gemäss Coop erscheinen ihre Lieblingsprodukte, also jene, die Sie während der letzten Monate am häufigsten gekauft haben, separat. In der Shop-Grundansicht finden Sie diese Artikel unter Meine Produkte.
6. Liefer-Abo
Coop bietet aktuell kein Liefer-Abo. Alternativ können Sie Ihren Warenkorb als Einkaufsliste speichern und danach mit einem Klick (Alle hinzufügen) wieder neu dort hinzufügen, so sparen Sie Zeit.
Was Coop bietet, ist die Lieferung mit dem Paketdienst. Der Pöstler liefert von Dienstag bis Freitag (Samstag je nach Gemeinde). Die Lieferzeit reicht von 9 bis 20 Uhr. Lebensmittel und Tiefkühlprodukte, die gekühlt werden müssen, sind kein Problem, da sie mit isolierten Transportboxen und Trockeneis geliefert werden. Mehr über den Paketdienst finden Sie hier.
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Pick-up-Standort wählen, Kühlelemente und ...
7. Lieferung: Pick-up-Standort wählen
Die Bestellschlusszeiten für eine Lieferung gleichentags hängen von Ihrer Lieferadresse ab. Mehr Informationen dazu finden Sie auf dieser Webseite.
Falls Sie nicht zu den von Coop angebotenen Lieferzeiten daheim sein können, können Sie die Lieferung auch an einen Pick-up-Standort schicken. Gemäss Webseite entstehen dabei keine Liefergebühren. Momentan stehen ca. 250 Pick-up-Abholorte zur Auswahl. Bei uns wäre das allerdings nicht der kleine Coop ums Eck, sondern eine entferntere Filiale. Mangels Auto hätten wir keine Chance, einen so grossen Einkauf allein über diese Distanz zu schleppen.
8. Kühlelemente und Transportboxen gratis abholen lassen?
Lebensmittel und Tiefkühlprodukte, die gekühlt werden müssen, sind kein Problem, da sie mit isolierten Transportboxen und Trockeneis geliefert werden. Tiefkühlprodukte werden ohne Zusatzkosten geliefert.
Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie den Einkauf entweder bei jemandem deponieren lassen oder der Coop-Chauffeur nimmt die Lieferung (kostenpflichtig) wieder zurück.
9. Recycling (PET, Tragtaschen und Schutzkartons)
Sie können auch bei Coop leere PET-Flaschen zurückgeben. Ausserdem auch gebrauchte Tragtaschen und Schutzkartons. Und zwar kostenlos. Geben Sie es einfach dem Chauffeur oder dem Pöstler zurück. Bestellen Sie mit Ihrem Einkauf einen PET-Getränkeflaschen-Sack (Kategorie Kostenlos). Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
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