Einkaufen bei Coop@Home: Das müssen Sie wissen

Zu den Lieferkosten: Wer für den Mindesteinkaufswert (Fr. 99.90) shoppt, bezahlt Fr. 17.90, bei einem Einkauf ab Fr. 150.– sind es noch Fr. 12.90 und ab einem Einkauf ab Fr. 200.– sind es noch Fr. 9.90.

Damit ist Coop bei den Lieferkosten höher als Konkurrentin Migros – ausser beim Einkauf ab Fr. 150.–, da sind es 10 Rappen weniger (bei der Migros wären es bei Fr. 150.– umgerechnet 13 Franken). Die gesamte Liefergebührenliste sehen Sie im Bild.

Aktuell erhalten die Kunden bei Coop@Home bis Sonntag, 12. Mai bei jeder Weinbestellung ab Fr. 300.– die 10-fache Anzahl Meilen (Miles-&-More-Programm der Swiss) und zudem wird kostenlos geliefert, wenn man für mindestens Fr. 200.– bestellt.

Erfreut sind wir über die Zahlungsarten. Laut FAQ ist es nicht nur möglich, mit Kreditkarte, Rechnung (per Mail), Zahlung bei Lieferung, Monatsrechnung Powerpay oder PostFinance zu bezahlen, sondern auch mit Twint.

1. Suchresultate filtern

Wenn Sie nach einem Produkt (zum Beispiel Joghurt) oder Hersteller suchen, sehen Sie mittig die Suchresultate. Oberhalb finden Sie Filterbegriffe wie beispielsweise Joghurt Nature oder Spezialjoghurt und Müesli. Wie bei Coop üblich, findet sich oberhalb ein Drop-down-Menü (Sortieren nach). Hier können Sie die Resultate nach Relevanz, Beliebteste, Name, Marke, Preis, Aktionen und Bio sortieren.

Wenn Sie z.B. Laktosefrei ins Suchfeld eingeben, sehen Sie oberhalb der Suchresultate in fetter Schrift die Anzahl Ergebnisse (in unserem Beispiel 204).

Schön wäre noch, wenn man nach Neuheiten oder Schweizer Produkten filtern könnte, wie das bei Migros' LeShop der Fall ist.