Einkaufen bei LeShop: Das müssen Sie wissen

Herr und Frau Schweizer shoppen immer häufiger online. Dies gilt auch bei Lebensmitteln. Einer der Lieferservices ist «LeShop» von der Migros. Wir wollten wissen, was genau der Onlineshop zu bieten hat.

Generell ist der Shop aufgeräumt und übersichtlich, man findet sich rasch zurecht. Oben findet sich das Kundencenter, links die Kategorien, mittig die Produktinformationen, rechts der Warenkorb.

Bei LeShop benötigt man ein Kundenkonto und muss für mindestens Fr. 99.– einkaufen. Letzteres war für die Testerin trotz grosszügigen Wocheneinkaufs nicht ganz einfach zusammenzubekommen. Für Mehrpersonenhaushalte ist das vermutlich kein Problem. Zu den Lieferkosten: Wenn Sie für den Mindesteinkaufspreis einkaufen, bezahlen Sie Fr. 15.90, ab Fr. 160.– noch Fr. 13.90 und ab Fr. 200.– Einkaufswert noch Fr. 7.90. Lieferungen an einen PickMup-Standort sind laut Migros immer gratis. Aktuell hat LeShop eine zweimonatige Gratis-Lieferungs-Aktion für Neukunden. Ausgenommen sind Spirituosen.

Momentan wird noch hauptsächlich via Kreditkarte bezahlt. Laut einem Migros-Sprecher hat dies mit der gesetzlichen Verpflichtung zu tun, beim Alkoholverkauf eine Altersüberprüfung zu vollziehen. Die Option via PayPal oder Twint zu bezahlen, sei allenfalls künftig möglich und werde derzeit geprüft.

Bei unserem Einkauf konnten wir ein Hygieneprodukt nicht finden und ein Produkt (vegan) war momentan nicht verfügbar.

1. Suchresultate filtern

Wer nach einem Produkt oder nach einem Hersteller sucht, findet in der Mitte die Resultate und links davon mehrere Filteroptionen. So kann man sich zum Beispiel nur Aktionen, Bio-Produkte oder Schweizer Produkte oder solche, welche die Migros selbst herstellt, anzeigen lassen.

Allerdings funktioniert die Suche nicht allzu präzise. Wenn wir beispielsweise nach «I am» (Pflegeprodukte-Eigenmarke der Migros) suchen, sind lediglich die obersten paar wirklich von dieser Marke. Es folgen diverse Produkte anderer Hersteller und irgendwo dazwischen immer wieder mal I-am-Produkte. Es wird besser durch Filtern mittels Migros und Hygiene und Kosmetik, aber so ganz zufrieden sind wir mit dem Resultat nicht. Das von uns gesuchte Produkt ist offenbar nicht im LeShop-Sortiment, wir fanden es auch mit präziser Bezeichnung nicht.

Generell kann man durch Runterscrollen links noch diverse weitere Filteroptionen wählen, wie: Sorte, Anwender, Schutzfaktor oder Aluminiumsalz oder Inhaltsstoffe etc. (Beispiel für Hygieneprodukte)

Bei den Waschmitteln gibt es beispielsweise die Optionen: Alle, Pulver, Tabs, Kapseln, Flüssig und dann Wäscheart und Hersteller, was hilfreich ist und Zeit spart.