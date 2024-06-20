Einkaufen bei Temu - PCtipp zeigt wie

Der Onlinemarktplatz Temu wurde 2022 in Boston gegründet: Mit der Idee, den US-Amerikanern Zugang zu Produkten aus China anzubieten. Doch bereits im Frühjahr 2023 expandierte das Unternehmen nach Europa und hat seither aufgrund seiner Tiefpreise eine Menge Staub aufgewirbelt. Temu ist eine Tochter der PDD Holdings Inc. mit Sitz in Shanghai. Die gehört wiederum Colin Huang, der mit einem Vermögen von über 30 Milliarden Franken zu den wohlhabendsten Menschen Chinas zählt.

Und um es gleich vorwegzunehmen: Temu ist Bestandteil vieler Kontroversen. So soll das Unternehmen systematischen Zollbetrug begehen, um die Preise so tief wie möglich zu halten. Dazu wird der Wert der Ware bewusst zu tief deklariert, denn bis 150 Euro sind Güter als «Sendungen von geringem Wert» in der EU zollfrei. Auch die absurd-billigen elektronischen Geräte gelten zum Teil als technisch unsicher, qualitativ mangelhaft oder tragen sogar zu Unrecht das CE-Zeichen.

Und dann ist da noch die Smartphone-App, die monatelang die Spitze der Charts in den App-Stores dominierte und mit dem Slogan «Shoppe wie Milliardäre» unterlegt ist. Sie soll dem Vernehmen nach dem Zugriff auf die Kontakte, die Kamera und sogar Bankdaten anfordern. Allerdings wurden bei mir in der iPhone-App nie Zugriffsrechte angefordert, sodass diese Behauptung unbelegt bleibt.

Mit Werbung zugeschüttet

Allerdings wurde ich einmal gefragt, ob ich Angebote auf die Mobilnummer erhalten möchte – obwohl die nie eingegeben wurde. Als Reaktion löschte ich augenblicklich die Temu-App und bestelle seither nur noch in einem Webbrowser am Rechner. Überhaupt: Temu wird Sie mit Angeboten überhäufen. Die Firma kennt kein Augenmass bei der Menge an Werbemails. Wir werden am Schluss darauf eingehen.

Finger weg? Jein!

Wer sich auf temu.com zum ersten Mal umsieht, wähnt sich im falschen Film, Bild 1. Die Preise wirken absurd günstig – und zum Teil noch günstiger, als man es von anderen China-Shops wie AliExpress her kennt.

Natürlich «steigt der Preis bald an» und viele Produkte sind «fast ausverkauft». Sogar wenn das Produkt bereits im Warenkorb liegt, wird der Druck aufrechterhalten. Das einzig Richtige: Diese Hinweise einfach ignorieren, denn es gibt immer genug Futter für alle.