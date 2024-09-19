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Klaus Zellweger
19. Sep 2024
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Einmalkennwörter im Schlüsselbund in der Apple-Welt

Zu den wirksamsten Massnahmen gegen Kennwortdiebstähle gehören die Einmalkennwörter, auch One Time Passwords oder OTP genannt. So klappt es mit macOS und danach via iCloud auch auf dem iPhone und iPad.

Mit einem Klick wird der Mac für OTPs autorisiert

© (Quelle: PCtipp.ch)

Zu den wirksamsten Massnahmen gegen Kennwortdiebstähle gehören die Einmalkennwörter, auch One Time Passwords oder OTP genannt. Dabei wird bei der Anmeldung vom jeweiligen Internetdienst ein sechsstelliger Code verlangt. Er ändert im Minutentakt – und nur in diesem Zeitfenster ist es möglich, sich anzumelden. Es reicht also nicht, den Namen und das Kennwort zu kennen; er braucht auch den Zugriff auf das Gerät, das den passenden Code generiert.

Um sich durch OTP abzusichern, muss dieses Verfahren vom jeweiligen Dienst angeboten werden. Die Einrichtung wird meistens in den Einstellungen vorgenommen. Dabei muss ein QR-Code gescannt werden, damit das Gerät autorisiert wird und künftig OTPs generieren darf.

Dazu kann ein Kennwortmanager verwendet werden, aber auch macOS ist dazu in der Lage. Klicken Sie den angebotenen QR-Code mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Einblendmenü den Befehl Bestätigungscode konfigurieren. Und schon wird macOS automatisch aktiv und füllt den Code ein. Das funktioniert anschliessend via iCloud auch auf dem iPhone und iPad.

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