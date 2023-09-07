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Claudia Maag
7. Sep 2023

Einsteigertipps für Infomaniak Mail

Die ik.me-Web-Oberfläche

Eine kostenlose E-Mail-Adresse können Sie überdiesen Linkerstellen. Man erhält eine Gratis-E-Mail-Adresse pro Infomaniak-Konto. Sie können dann täglich bis zu 100 Nachrichten verschicken

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Neue Nachricht erstellen in der App

Über den entsprechenden Button erstellen Sie in der App eine neue Nachricht. Unten auf dem Display können Sie Fotos oder Dokumente anhängen, rechts davon ist der Senden-Button

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Die Web-Version von Infomaniak Mail

In der Webversion kann man nebst Dateien und Bilder auch rasch den Text formatieren sowie Emojis, Weblinks oder Dateien von kDrive einer Mail hinzufügen. Mittlerweile kann man sogar Text übersetzen

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Eine empfangene Mail ist in der App geöffnet

Auf eine erhaltene E-Mail können Sie unkompliziert antworten oder sie archivieren bzw. Weiterleiten oder Löschen. Oben (Stern-Symbol) können Sie eine Mail zu den Favoriten hinzufügen

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Spam-Melden-Funktion in der App

Sie markieren eine Mail als Spam, indem Sie in der geöffneten Mail auf das Drei-Punkte-Icon (Mehr) tippen und dann «Spam melden» wählen

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Posteingang etc und Ordner in der App

Tippen Sie in der App oben auf das Hamburger-Menü. Hier sind «Posteingang», «Gesendet» oder «Spam» zu finden, ebenso Ihre erstellten Ordner. Für die Einstellungen tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol. Hier wählen Sie Thema, Akzentfarbe, Swipe-Aktionen und können wahlweise eine App-Sperre aktivieren

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Swipe-Aktionen in der App

Die Swipe-Aktionen können Sie definieren. Zur Auswahl stehen Löschen, Archiv, Gelesen/ungelesen, Verschieben etc.

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Darstellungs-Optionen in der App

Helligkeit/Dunkelheit der App ändern Sie, indem Sie ebenfalls aufs Zahnrad-Symbol tippen, dort «Thema» wählen und anschliessend «System», «Hell» oder «Dunkel» wählen

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Die Filter-Einstellungen in der App

Es gibt eine Schnellsuche mit Filtern (Favoriten, Empfänger, Anhänge etc.). Tippen Sie dazu oben auf das Lupen-Symbol und wählen Sie dann aus «Lesen», «Ungelesen», «Favoriten» etc. aus

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Importfunktion für Mails

Sie können E-Mails direkt via App importieren. Sie werden auf eine Webseite umgeleitet, müssen sich erneut einloggen, und einen via SMS verschickten Bestätigungscode eintippen

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Konto in Outlook hinzufügen

E-Mails an die Infomaniak-Adresse können alternativ per Outlook gelesen werden. Lesen Sie hierzu unseren TippSo fügen Sie die ik.me-E-Mail-Adresse zu Outlook 365 hinzu.

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