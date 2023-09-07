Einsteigertipps für Infomaniak Mail

Tippen Sie in der App oben auf das Hamburger-Menü. Hier sind «Posteingang», «Gesendet» oder «Spam» zu finden, ebenso Ihre erstellten Ordner. Für die Einstellungen tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol. Hier wählen Sie Thema, Akzentfarbe, Swipe-Aktionen und können wahlweise eine App-Sperre aktivieren