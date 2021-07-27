Einsteigertipps für die neue ePost-App

Im April 2021 war bekannt geworden, dass die Schweizerische Post ihr Angebot E-Post-Office sowie den Dienst Abo mit Scanning per 1. August einstellt. Details dazu, was E-Post-Office-Kunden unternehmen können, finden Sie über diesen Link.

Wie im Frühling angekündigt, lieferte die Post Anfang Juli die neue Lösung: die ePost-App. Erste Partner sind die Bank Credit Suisse und die Vaudoise-Versicherung.

«Die ePost-App ist mehr als eine weitere App auf unseren Smartphones. Mit ihr schaffen wir ein ganzes Ökosystem für viele Unternehmen und Privatkunden», wurde Nicole Burth, Leiterin des Bereichs Kommunikations-Services und Mitglied der Post-Konzernleitung, Anfang Juli in einer Mitteilung zitiert.

Mit ePost sollen Privatkunden ihre Post digital direkt in der App empfangen können. Ausserdem kann man Dokumente organisieren bzw. ablegen und selbst scannen. Wer zahlt, kann zudem Dokumente scannen lassen (Äquivalent zu Abo mit Scanning).

Sämtliche Daten bleiben nach Angaben der Post in der Schweiz; die Verifizierung und das Login sind mehrstufig. Die Dokumente seien verschlüsselt, sodass nur eingeloggte Nutzerinnen und Nutzer den Inhalt sehen und bearbeiten können.

Welche Dienstleistungen sind gratis?

Die ePost-App und ihre Basisfunktionalitäten sind kostenlos. Zum Gratis-Angebot gehören:

digital Post erhalten

Dokumente digital ablegen

Rechnungen aus der App heraus zahlen

physische Dokumente mit dem ePost-Scanner selbst digitalisieren

Kostenpflichtig: Scanning-Dienst

Wie bei der Vorgängerlösung E-Post-Office gibt es alsZusatzfunktion einen Scanning-Dienst, mit dem man seine Briefpost scannen kann.

Der «ePost Scanning Service» kostet Fr. 14,90 pro Monat. Dafür scannt die Post Ihre Rechnungen und normale Briefpost und sendet sie Ihnen direkt auf Ihr Smartphone. Zeitungen und Zeitschriften werden weiterhin in den Briefkasten zugestellt.

Wer ein gescanntes Dokument noch in Papierform erhalten möchte, muss dies innert 25 Tagen nach der digitalen Zustellung für Fr. 5.- bestellen.

Die ePost-App

Die ePost-App ist ab sofort kostenlos für Android - und iOS -Geräte verfügbar. Die ePost-App wurde von der Klara Business AG, einem Luzerner Unternehmen für digitale Dienstleistungen, entwickelt. Die Post ist seit 2020 Mehrheitsaktionärin des Unternehmens.

Hier gehts zum Onboarding-Dienst für die ePost-App, beispielsweise für (ehemalige) E-Post-Office-Nutzende.

Erste Schritte