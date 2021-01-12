Einzelbild aus einem Video speichern

Haben Sie in einem Ihrer Videos einen lustigen Moment oder ein schönes Stimmungsbild entdeckt? Das lässt sich sehr einfach separat aus dem Video extrahieren.

Soll es mit Bordmitteln von Windows 10 gelingen? Kein Problem! Wenn Sie ein Video unter Windows 10 doppelklicken, öffnet es sich standardmässig in der App «Filme & TV». Falls nicht, klicken Sie im Datei-Explorer das Video mit der rechten Maustaste an und wählen Öffnen mit/Filme & TV. Die App öffnet das Video und spielt es gleich ab. Klicken Sie aufs Pausen-Icon (zwei senkrechte Striche), damit das Video stoppt. Schnappen Sie per Maus den Kreis im Abspielzeitstrahl und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.

Klicken Sie unterhalb des Zeitstrahls aufs Bleistift-Icon und wählen Sie Fotos aus Video speichern.