Einzelne Ordner in Outlook mit Passwort schützen

Ich nutze zusammen mit einem Mitbewohner den gleichen PC. Wir beide empfangen unsere unterschiedlichen Mail-Accounts über Outlook und haben dementsprechend separate persönliche Ordner eingerichtet. Ich möchte meinen persönlichen Ordner mit einem Kennwort belegen, damit mein Mitbewohner nicht auf meine privaten Mails in einem Ordner unter dem Posteingang zugreifen kann. Wenn ich jedoch den einen persönlichen Ordner mit einem Kennwort belegt habe, muss dieses beim Start von Outlook eingegeben werden. Ansonsten öffnet sich Outlook gar nicht erst. Mein Mitbewohner sollte natürlich aber trotzdem Zugriff auf seinen persönlichen Ordner haben, kennwortunabhängig. Kann man einzelne Ordner im Outlook mit einem Kennwort sperren oder lässt sich das Problem anders lösen?

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