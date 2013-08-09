Tipps & Tricks
Einzelne Seiten in PDF-Datei austauschen
Lösung: Ein elegant zu bedienendes Programm hierfür ist der PDF24-Editor, der Teil des PDF24 Creators ist. Laden Sie die Software in der Privatanwenderversion herunter und installieren Sie sie. Sie brauchen übrigens für die vorgesehene Aufgabe keinen Account zu erstellen; es reicht also im entsprechenden Installationsdialog einfach ein Klick auf Weiter, ohne Ausfüllen des Formulars.
Nach der Installation: Drucken Sie die gewünschte Seite aus Word, Excel oder einer anderen Anwendung in eine PDF-Datei, sofern sie nicht bereits als PDF vorliegt. Auch das klappt mit dem PDF24-Creator. Danach starten Sie den PDF24 Editor. Ziehen Sie die mehrseitige PDF-Datei, welche die auszutauschende Seite enthält, ins Fenster. Ziehen Sie zusätzlich die neue PDF-Datei ins Fenster. Jetzt werden beide neben- bzw. übereinander angezeigt.
Blättern Sie in der einen Datei zu jener Seite, die Sie aus der PDF-Datei löschen wollen, klicken mit der rechten Maustaste drauf und wählen Löschen. In der zweiten PDF-Datei blättern Sie zu jener Seite, die Sie in die andere PDF-Datei einfügen wollen. Ziehen Sie jene Seite jetzt einfach per Maus in die andere Datei. Speichern Sie sie.
Die Freeware erlaubt also freies Herumschieben der gewünschten Seiten; auch ein Ändern der Seitenreihenfolge innerhalb derselben PDF-Datei. (PCtipp-Forum)
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