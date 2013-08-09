Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
9. Aug 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Einzelne Seiten in PDF-Datei austauschen

Problem: Ich habe mehrere Dokumente zu einer PDF-Datei zusammengefügt. Nun möchte ich eine der Seiten durch eine neue ersetzen. Kann mir jemand helfen, dies möglichst mit Windows-Bordmitteln oder Freeware zu bewerkstelligen?

Mit PDF24 Creator einzelne Seiten löschen oder per Drag&Drop einfügen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ein elegant zu bedienendes Programm hierfür ist der PDF24-Editor, der Teil des PDF24 Creators ist. Laden Sie die Software in der Privatanwenderversion herunter und installieren Sie sie. Sie brauchen übrigens für die vorgesehene Aufgabe keinen Account zu erstellen; es reicht also im entsprechenden Installationsdialog einfach ein Klick auf Weiter, ohne Ausfüllen des Formulars.

Nach der Installation: Drucken Sie die gewünschte Seite aus Word, Excel oder einer anderen Anwendung in eine PDF-Datei, sofern sie nicht bereits als PDF vorliegt. Auch das klappt mit dem PDF24-Creator. Danach starten Sie den PDF24 Editor. Ziehen Sie die mehrseitige PDF-Datei, welche die auszutauschende Seite enthält, ins Fenster. Ziehen Sie zusätzlich die neue PDF-Datei ins Fenster. Jetzt werden beide neben- bzw. übereinander angezeigt.

Mit PDF24 Creator einzelne Seiten löschen oder per Drag&Drop einfügen

 © Quelle: PCtipp.ch

Blättern Sie in der einen Datei zu jener Seite, die Sie aus der PDF-Datei löschen wollen, klicken mit der rechten Maustaste drauf und wählen Löschen. In der zweiten PDF-Datei blättern Sie zu jener Seite, die Sie in die andere PDF-Datei einfügen wollen. Ziehen Sie jene Seite jetzt einfach per Maus in die andere Datei. Speichern Sie sie. 

Die Freeware erlaubt also freies Herumschieben der gewünschten Seiten; auch ein Ändern der Seitenreihenfolge innerhalb derselben PDF-Datei. (PCtipp-Forum)

Kommentare

PDF Betriebssysteme Kummerkasten Office Software Windows Zubehör Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare