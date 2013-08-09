Einzelne Seiten in PDF-Datei austauschen

Lösung: Ein elegant zu bedienendes Programm hierfür ist der PDF24-Editor, der Teil des PDF24 Creators ist. Laden Sie die Software in der Privatanwenderversion herunter und installieren Sie sie. Sie brauchen übrigens für die vorgesehene Aufgabe keinen Account zu erstellen; es reicht also im entsprechenden Installationsdialog einfach ein Klick auf Weiter, ohne Ausfüllen des Formulars.

Nach der Installation: Drucken Sie die gewünschte Seite aus Word, Excel oder einer anderen Anwendung in eine PDF-Datei, sofern sie nicht bereits als PDF vorliegt. Auch das klappt mit dem PDF24-Creator. Danach starten Sie den PDF24 Editor. Ziehen Sie die mehrseitige PDF-Datei, welche die auszutauschende Seite enthält, ins Fenster. Ziehen Sie zusätzlich die neue PDF-Datei ins Fenster. Jetzt werden beide neben- bzw. übereinander angezeigt.