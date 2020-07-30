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Claudia Maag
30. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Emojis im Datei- oder Ordnernamen verwenden

So benutzen Sie Emojis in Ihrem Dateinamen oder hübschen Ordnernamen unter Windows 10 auf.

Wer lieber ein Emoji statt Text im Dateinamen möchte, hat die Möglichkeit dazu

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Emoji hier, Emoji da – die bunten Piktogramme sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Unter Windows 10 können Sie Emojis sogar in Datei- und Ordnernamen einfügen.

  1. Während Sie den Dateinamen ändern, drücken Sie die Tasten Windows+. (Punkt).
  2. Nun öffnet sich das Emoji-Fenster. Beginnen Sie den gewünschten Begriff zu tippen, beispielsweise Herz oder Hund. Wählen Sie entweder mit der Maus ein Emoji (oder mehrere) aus oder benutzen Sie die Pfeil-Taste und drücken anschliessend Enter.

  3. Wenn Sie fertig sind, können Sie entweder das X-Zeichen oben rechts anklicken oder die ESC-Taste drücken, um das Emoji-Fenster zu schliessen.

  4. Drücken Sie Enter, um die Änderungen im Dateinamen zu übernehmen.

Dank Unicode können Sie Smilies, Herzli, Tiere & Co. sogar im Ordner- oder Dateinamen verwenden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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