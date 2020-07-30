30. Jul 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Emojis im Datei- oder Ordnernamen verwenden
So benutzen Sie Emojis in Ihrem Dateinamen oder hübschen Ordnernamen unter Windows 10 auf.
Emoji hier, Emoji da – die bunten Piktogramme sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Unter Windows 10 können Sie Emojis sogar in Datei- und Ordnernamen einfügen.
- Während Sie den Dateinamen ändern, drücken Sie die Tasten Windows+. (Punkt).
- Nun öffnet sich das Emoji-Fenster. Beginnen Sie den gewünschten Begriff zu tippen, beispielsweise Herz oder Hund. Wählen Sie entweder mit der Maus ein Emoji (oder mehrere) aus oder benutzen Sie die Pfeil-Taste und drücken anschliessend Enter.
- Wenn Sie fertig sind, können Sie entweder das X-Zeichen oben rechts anklicken oder die ESC-Taste drücken, um das Emoji-Fenster zu schliessen.
- Drücken Sie Enter, um die Änderungen im Dateinamen zu übernehmen.
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