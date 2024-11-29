Emojis und andere Symbole in Excel und LibreOffice Calc

Kopieren Sie die Formel mit der gewohnten AutoAusfüllen-Funktion nach unten.

Kleiner Wermutstropfen: Im Windows-eigenen Emoji-Auswahlfenster sind die Symbole alle farbig. In Excel erscheinen sie aber in einer vereinfachten, monochromen Fassung.

Hier hilft vielleicht der Tipp auf der Folgeseite.

Emojis je nach Wert einfärben

Genau so, wie Sie in Excel in einer Formel je nach Wert ein Emoji anzeigen können, lässt sich dieses auch verwenden, um die Schrift (damit das Emoji) je nach Wert mit einer anderen Farbe darzustellen.

Das gelingt – wenig überraschend – mit einer bedingten Formatierung. Angenommen, Sie haben jetzt eine Spalte mit Daumen-hoch- bzw. Daumen-runter-Symbolen. Die «Daumen hochs» wollen Sie grün, die «Daumen runters» rot haben.

Markieren Sie die Symbole. Gehen Sie im Reiter Start via Bedingte Formatierung zu Neue Regel. Greifen Sie zu Nur Zellen formatieren, die enthalten. Lassen Sie im ersten Ausklappmenü Zellwert aktiv. Schalten Sie im zweiten auf gleich um. Pflanzen Sie den Cursor ins dritte Feld und wählen Sie via Windowstaste+Punkt wieder das Daumen-hoch-Emoji aus. Klicken Sie auf Formatieren und wählen Sie für die Schrift zum Beispiel fett und die Farbe Grün.