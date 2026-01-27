Endlich ausgewischt und Schluss mit dem Kamerastart auf dem iPhone

Wenn auf dem Sperrbildschirm des iPhones von rechts nach links gewischt wird, startet die Kamera. Doch was praktisch klingt, führt immer wieder zu Fehlstarts oder endlos langen Videos aus der Hosentasche.

Kein Wunder also, dass eine unscheinbare Neuerung in iOS 26.1 teilweise zu stürmischer Begeisterung führt: In den Einstellungen zu Kamera lässt sich diese Wischgeste nun mit der Option Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen ein für alle Mal aus der Welt schaffen.