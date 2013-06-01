Epson-Druckertreiber nicht installierbar

Lösung: Möglicherweise gabs doch eine Verwechslung betreffs Systemarchitektur (32bit versus 64bit).

Deinstallieren auf diesem Rechner zunächst via Systemsteuerung/Software alle Epson-Software, die vielleicht bereits vorhanden ist. Stöpseln Sie Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionsgerät aus und löschen Sie es aus Start/Geräte und Drucker, sofern es dort bereits in einer (vielleicht defekten) Version vorhanden ist.

Starten Sie den PC neu und stöpseln Sie den Drucker wieder an.

Laden Sie jetzt von dieser Webseite den Web-Installer für das Gerät herunter. Das ist derzeit der oberste Link auf der Downloadseite. Er wird während der Installation weitere benötigte Komponenten herunterladen und installieren. Dabei sollte er automatisch zur für Ihr System passenden Treiberversion greifen. Damit sollte der Drucker auch an diesem Rechner funktionieren. (PCtipp-Forum)