Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
1. Jun 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Epson-Druckertreiber nicht installierbar

Problem: Unter Windows 7 32bit versuche ich den Treiber für den Drucker Epson Stylus Office BX305FW zu installieren. Obwohl es jener ist, der mir vom Epson-Support angegeben worden ist, erhalte ich beim Installationsversuch immer folgende Fehlermeldung: «Der Druckertreiber und/oder die Utilitys können auf diesem Windows-System nicht installiert werden». Auf einem anderen PC (Windows 8) klappte die Installation tadellos.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Möglicherweise gabs doch eine Verwechslung betreffs Systemarchitektur (32bit versus 64bit).

Deinstallieren auf diesem Rechner zunächst via Systemsteuerung/Software alle Epson-Software, die vielleicht bereits vorhanden ist. Stöpseln Sie Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionsgerät aus und löschen Sie es aus Start/Geräte und Drucker, sofern es dort bereits in einer (vielleicht defekten) Version vorhanden ist.

Starten Sie den PC neu und stöpseln Sie den Drucker wieder an.

Laden Sie jetzt von dieser Webseite den Web-Installer für das Gerät herunter. Das ist derzeit der oberste Link auf der Downloadseite. Er wird während der Installation weitere benötigte Komponenten herunterladen und installieren. Dabei sollte er automatisch zur für Ihr System passenden Treiberversion greifen. Damit sollte der Drucker auch an diesem Rechner funktionieren. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Drucker Datenverwaltung Hardware Internet Kummerkasten Office PC Software Windows Windows & PC Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare