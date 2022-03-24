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Claudia Maag
24. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

E-Book-Reader-Tipp

EPUB- und MP3-Dateien auf PocketBooks laden

E-Book-Reader von PocketBook bieten ein offenes Ökosystem. Dadurch ist die Verwendung von Büchern oder Hörbüchern aus anderen Shops erfreulich einfach.

Ob Comics, Märchen oder Klassiker: Dieser E-Book-Reader bringt Farbe ins Lesen

© (Quelle: PocketBook)

PCtipp testet derzeit einen PocketBook InkPad Color (7,8") und einen Touch HD 3 (6"). Das beschriebene Verfahren funktioniert mit beiden Geräten. PocketBook wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lugano. Die E-Reader zeichnen sich laut Hersteller durch ihr offenes Ökosystem aus, das Kunden nicht an einen bestimmten Shop bindet. Unter der Haube läuft Linux. Wer zum Beispiel EPUB-Dateien bei Orell Füssli oder Weltbild gekauft hat, muss diese nicht via freier Software wie Calibre zuerst konvertieren.

Drei bei Orell Füssli gekaufte E-Books (zwei EPUB-Dateien, eine PDF-Datei) auf dem PocketBook InkPad Color

 © Quelle: cma/PCtipp.ch
  1. Schliessen Sie das PocketBook-Gerät via USB-C-Kabel am PC an (Touch HD 3: Micro-USB-Anschluss). Der E-Reader wird als externes Laufwerk angezeigt.

  2. E-Books: Kopieren Sie deutschsprachige EPUB- oder PDF-Dateien in den Ordner Deutsch, wo sich bereits andere EPUB-Dateien befinden.

In diese zwei Ordner kopieren Sie die EPUB-Dateien bzw. ein ZIP-File Ihres Hörbuchs (im Beispiel: PocketBook Touch HD 3)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Hörbücher: Wenn Sie ein Hörbuch mit MP3-Dateien haben, erstellen Sie zunächst eine ZIP-Datei. Diese kopieren Sie anschliessend auf den E-Reader in den Ordner Audio Books.
  • Werfen Sie im Explorer den E-Book-Reader aus und anschliessend werden Sie die Bücher in der Bibliothek finden bzw. die Audiobooks unter Hörbücher.

    • Das bei Orell-Füssli gekaufte Hörbuch (MP3-Dateien) auf dem PocketBook InkPad Color

     © Quelle: cma/PCtipp.ch

    Zusatztipp: Wer keine kabellosen Bluetooth-Kopfhörer mag: Im Lieferumfang des InkPad Color und des Touch HD 3 befindet sich je ein passender USB-Audioadapter (USB-C bzw. Micro-USB). Damit können Sie mit kabelgebundenen Kopfhörern Ihren Hörbüchern lauschen.

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