EPUB- und MP3-Dateien auf PocketBooks laden

PCtipp testet derzeit einen PocketBook InkPad Color (7,8") und einen Touch HD 3 (6"). Das beschriebene Verfahren funktioniert mit beiden Geräten. PocketBook wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lugano. Die E-Reader zeichnen sich laut Hersteller durch ihr offenes Ökosystem aus, das Kunden nicht an einen bestimmten Shop bindet. Unter der Haube läuft Linux. Wer zum Beispiel EPUB-Dateien bei Orell Füssli oder Weltbild gekauft hat, muss diese nicht via freier Software wie Calibre zuerst konvertieren.