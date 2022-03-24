E-Book-Reader-Tipp
EPUB- und MP3-Dateien auf PocketBooks laden
PCtipp testet derzeit einen PocketBook InkPad Color (7,8") und einen Touch HD 3 (6"). Das beschriebene Verfahren funktioniert mit beiden Geräten. PocketBook wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lugano. Die E-Reader zeichnen sich laut Hersteller durch ihr offenes Ökosystem aus, das Kunden nicht an einen bestimmten Shop bindet. Unter der Haube läuft Linux. Wer zum Beispiel EPUB-Dateien bei Orell Füssli oder Weltbild gekauft hat, muss diese nicht via freier Software wie Calibre zuerst konvertieren.
- Schliessen Sie das PocketBook-Gerät via USB-C-Kabel am PC an (Touch HD 3: Micro-USB-Anschluss). Der E-Reader wird als externes Laufwerk angezeigt.
- E-Books: Kopieren Sie deutschsprachige EPUB- oder PDF-Dateien in den Ordner Deutsch, wo sich bereits andere EPUB-Dateien befinden.
Zusatztipp: Wer keine kabellosen Bluetooth-Kopfhörer mag: Im Lieferumfang des InkPad Color und des Touch HD 3 befindet sich je ein passender USB-Audioadapter (USB-C bzw. Micro-USB). Damit können Sie mit kabelgebundenen Kopfhörern Ihren Hörbüchern lauschen.
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