Erinnerungen an gute alte Zeiten vom Norton Commander

Alles mit der Tastatur

Ausser den lokalen Ordnern unterstützt die Software auch Serververbindungen über SFTP, FTP und SMB. Und wie in solchen Programmen üblich, lassen sich häufig genutzte Orte als Favoriten speichern.

Neben seiner technischen Aufmachung punktet TheCommander aber auch mit Funktionen, die man im Finder vergeblich sucht – etwa der Möglichkeit, zwei Verzeichnisse nach verschiedenen Kriterien zu synchronisieren. Das wiederum vereinfacht den Umgang mit Servern deutlich.

Wesentlich komfortabler wird auch der Umgang mit Archiven im ZIP-, TAR-, RAR- und 7z-Format: Diese lassen sich direkt in der Anwendung durchsuchen, entpacken oder kopieren. Mehr noch: Die Archive lassen sich darüber hinaus ohne weitere Helferlein ver- und entschlüsseln, das Kennwort vorausgesetzt.

Wie ein Chamäleon

Nebst diesen und vielen anderen Funktionen besticht TheCommander auch durch seine umfangreichen Möglichkeiten zur Anpassung in den Einstellungen, Bild 2. So wechselt das Gewand auf Knopfdruck von Tiefblau zu einem dezenten Grün oder einem der 20 anderen Themes – und wenn immer noch nichts Passendes dabei ist, lassen sich beliebige Geschmacksrichtungen selber erstellen.