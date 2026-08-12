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Erinnerungen an gute alte Zeiten vom Norton Commander
Heute mag man darüber lächeln. Trotzdem hatte diese tastaturbasierte Arbeitsweise auch ihre Vorteile – vor allem, wenn man im Umgang geübt war.
Die Software TheCommander lehnt sich bewusst an dieses Bedienkonzept an und versucht dabei, Mausaktionen so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Während im Finder die meisten Aktionen in einem Fenster durchgeführt werden, arbeitet TheCommander mit zwei nebeneinanderliegenden Dateifenstern. Dateien lassen sich so direkt zwischen Ordnern, Laufwerken oder Servern herumschieben oder kopieren, ohne dass der Fokus auf die Aufgabe gestört wird, Bild 1.
Alles mit der Tastatur
Ausser den lokalen Ordnern unterstützt die Software auch Serververbindungen über SFTP, FTP und SMB. Und wie in solchen Programmen üblich, lassen sich häufig genutzte Orte als Favoriten speichern.
Neben seiner technischen Aufmachung punktet TheCommander aber auch mit Funktionen, die man im Finder vergeblich sucht – etwa der Möglichkeit, zwei Verzeichnisse nach verschiedenen Kriterien zu synchronisieren. Das wiederum vereinfacht den Umgang mit Servern deutlich.
Wesentlich komfortabler wird auch der Umgang mit Archiven im ZIP-, TAR-, RAR- und 7z-Format: Diese lassen sich direkt in der Anwendung durchsuchen, entpacken oder kopieren. Mehr noch: Die Archive lassen sich darüber hinaus ohne weitere Helferlein ver- und entschlüsseln, das Kennwort vorausgesetzt.
Wie ein Chamäleon
Nebst diesen und vielen anderen Funktionen besticht TheCommander auch durch seine umfangreichen Möglichkeiten zur Anpassung in den Einstellungen, Bild 2. So wechselt das Gewand auf Knopfdruck von Tiefblau zu einem dezenten Grün oder einem der 20 anderen Themes – und wenn immer noch nichts Passendes dabei ist, lassen sich beliebige Geschmacksrichtungen selber erstellen.
Dasselbe gilt natürlich erst recht für die Tastaturkürzel. Über 50 Aktionen lassen sich frei anpassen und bei Wechselfreudigen als Vorlage speichern. Unter den mitgelieferten Zusammenstellungen befindet sich sogar eine, die den Norton Commander simuliert: Das ist wohl eine enorme Erleichterung für alle, deren Muskelgedächtnis immer noch aktiv ist.
Info: Ab macOS 14 «Sonoma», Download unter go.pctipp.ch/3540, Deutsch, kostenlos
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