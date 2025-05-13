Erinnerungen: das digitale Vergissmeinnicht

Neben der Zeit kann auch der Ort das bestimmende Kriterium für eine Erinnerung sein. Das funktioniert zum Beispiel über Siri («Erinnere mich zu Hause …»). Etwas präziser lässt sich ein Ort über das Symbol i definieren, indem auf den Pfeil getippt wird, Bild 6. Am Mac aktivieren Sie in diesen Einstellungen mit der Option Ortsabhängig.

Erledigtes löschen

Wenn Sie eine Aufgabe als erledigt abhaken, wird sie nicht gelöscht, sondern nur ausgeblendet. Über die Jahre können sich dabei Tausende von Einträgen ansammeln, vor ­allem in Einkaufslisten.

Um die Aufgaben tatsächlich zu löschen, öffnen Sie die Liste. Tippen Sie rechts oben auf die drei Punkte und wählen Sie Erledigte einblenden. Jetzt werden nicht nur die erledigten Dinge im Leben angezeigt, sondern ganz oben auch die Taste Löschen, mit der alle abgehakten Elemente getilgt werden. Am Mac finden Sie diese Funktion im Menü Darstellung über den Befehl Erledigte einblenden.

Erinnerungen im Kalender

Und zum Schluss noch eine Neuerung, die mit iOS 18 und macOS 15 «Sequoia» eingeführt wurde. Neuerdings tauchen die Erinnerungen mit einem Termin automatisch im Kalender auf, wo sie auch abgehakt werden können. Mehr noch: Wenn Sie im Kalender auf das Pluszeichen klicken, erstellen Sie hier direkt eine neue Aufgabe.

Diese Durchmischung gefällt nicht allen, weil sie die Ordnung im Kalender stört. Die Abhilfe ist einfach: Rufen Sie in der Kalender-App die Liste mit den Kalendern auf und entfernen Sie den Haken neben dem Pseudo-Kalender Geplante Erinnerungen. Jetzt ist getrennt, was nicht zusammenfinden soll.