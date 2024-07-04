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Gaby Salvisberg
4. Jul 2024
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Erstell- und Änderungsdatum einer Datei ändern

Angenommen, Ihr PC oder Ihre Kamera hatte ein falsches Datum eingestellt – nun tragen die damit erstellten oder bearbeiteten Fotos oder Filme einen falschen Zeitstempel. Wie ändern Sie das?
Der Bulk File Changer

Der Nirsoft BulkFileChanger

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wir gehen davon aus, Sie fragen für Windows. Unter Linux gäbe es das Konsolenwerkzeug touch, mit dem solches recht einfach möglich wäre. Aber es gibt kostenlose Tools mit Bedienoberfläche, die diese Aufgabe mit wenigen Klicks erledigen.

Da kommt zum Beispiel die berühmte Freewareschmiede Nirsoft gerade recht, die für unzählige Bedürfnisse das kleine nützliche Tool bereithält. Der BulkFileChanger ist für den vorliegenden Fall das Werkzeug der Wahl. Es ist – wie die meisten Nirsoft-Tools – eine portable Anwendung. Das bedeutet, Sie können ohne «richtige» Installation einfach die Programmdatei starten. Laden Sie den BulkFileChanger herunter und entzippen Sie ihn in einen Ordner. Möchten Sie das Programm in Deutsch haben, laden Sie von derselben Webseite auch die deutsche Sprachdatei herunter und entzippen diese in denselben Ordner. Fertig!

Jetzt können Sie den BulkFileChanger durch Doppelklick auf die EXE-Datei starten. Ziehen Sie die fraglichen Datein ins Fenster oder benutzen Sie dafür das erste Symbol: Dateien hinzufügen (Add Files). Markieren Sie die Datei und wählen via Massnahmen (Actions) den Befehl Zeit/Attribute der Datei(en) ändern (Change Time/Attributes).

Im nun geöffneten Dialogfenster haken Sie «Erstellt» (Created) oder «Geändert» (Modified) an – oder beides. Passen Sie die beiden Werte auf die gewünschten Zeitstempel an und klicken Sie auf Ausführen (Do it). Schon zeigen die Dateien in den Eigenschaften die gewünschten Zeitstempel.

Wichtig: Falls das Resultat ein paar Stunden vom angegebenen Zeitstempel abweicht, liegt dies daran, dass das Häkchen bei GMT (Zeitzone Greenwich Mean Time) gesetzt ist. Deaktivieren Sie das Kästchen und wiederholen Sie den Vorgang. (PCtipp-Forum)

(Ursprungsdatum 11.03.2015, Update 29.9.2023)

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