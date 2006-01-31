31. Jan 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Erstellungsdatum einer Webseite herausfinden
Auf machen Internetseiten ist das Erstellungsdatum vermerkt. Gibt es eine Möglichkeit herauszubekommen, wann eine Internetseite erstellt wurde, wenn kein Vermerk vorhanden ist?
Nein. Es ist nicht möglich, das Datum festzustellen, zu dem eine Internetseite erstellt oder geändert wurde. Es ist Jedoch möglich, das Erstellungsdatum einer Webseite als Meta-Tag anzugeben. Diesen Meta-Tag finden Sie, indem Sie bei einer Webseite über "Ansicht/Quelltext" den Quelltext anzeigen lassen und im oberen Bereich nach einer Zeile suchen, die so ähnlich aussieht:
<meta name="date" content="2000-03-16T11:49:37+00:00">
Jedoch ist auch dieser Eintrag absolut freiwillig und bei den meisten Webseiten nicht vorhanden.
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