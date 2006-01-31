Erstellungsdatum einer Webseite herausfinden

Nein. Es ist nicht möglich, das Datum festzustellen, zu dem eine Internetseite erstellt oder geändert wurde. Es ist Jedoch möglich, das Erstellungsdatum einer Webseite als Meta-Tag anzugeben. Diesen Meta-Tag finden Sie, indem Sie bei einer Webseite über "Ansicht/Quelltext" den Quelltext anzeigen lassen und im oberen Bereich nach einer Zeile suchen, die so ähnlich aussieht:

<meta name="date" content="2000-03-16T11:49:37+00:00">

Jedoch ist auch dieser Eintrag absolut freiwillig und bei den meisten Webseiten nicht vorhanden.