Mit diesen Erweiterungen verschönern Sie Ihre Fotos

Für die breite Masse ist «Darkroom» auch deshalb interessant, weil die App unzählige Filter für die verschiedensten Stimmungen bietet: analoge Filme, Schwarz-Weiss-Fotos und mehr. Denn hier bietet Apples «Fotos»-App viel zu wenig. Ausserdem lassen sich Filter auch in der Stapelverarbeitung auf mehrere Fotos und sogar Videos anwenden; wenn Sie also mit 300 Fotos aus den Ferien zurückkommen, drücken Sie zuerst einmal eine gemeinsame Farbstimmung durch, bevor Sie sich um die Details kümmern. Ohne Abo ist die Auswahl dieser Filter recht überschaubar, aber: Im Abo ist auch die Mac-Version ent­halten, die im Mac App Store angeboten wird.

Info: für iPhone, iPad und Mac; Deutsch; Fr. 4.50 (monatlich) oder Fr. 21.– (jährlich), Apps Store

Afterlight

Den Titel «möglicherweise beste Extension» hätte sich «Afterlight» schnappen können. Die App bietet über 130, meist sehr geschmackvolle Filter, umfassende Farbkorrekturen oder die Möglichkeit, Texte und Sticker auf den Fotos zu platzieren, Bild 5. Dazu gesellen sich Effektfilter für Lichteinfall, künstlichen Staub, Perspektive-Korrekturen oder Filmkorn. Hier wird kaum etwas ausgelassen.

Leider lässt sich nicht der komplette Funktionsumfang als Extension verwenden. So werden Effekte wie der Lichteinfall, zufällig modi­fizierte Filter oder Sofortbild-Rahmen erst kurz vor dem Export hinzugefügt. Um das Foto in dieser Form zu speichern, wird in der Fotosammlung ausserdem ein Duplikat angelegt; aber Duplikate mag eigent­-lich niemand. Trotzdem: Diese App gehört auf jeden Fall in die engere Auswahl und hat eine Chance verdient. Ausserdem wird der Umfang der Filtersammlung regel­mäs­sig erweitert, sodass es mit «Afterlight» stets spannend bleibt.

Info: App für iPhone und iPad; Deutsch; Fr. 3.– (im Monat), Fr. 19.– (jährlich) oder Fr. 35.– (lebenslang); Apps Store

TouchRetouch

Nicht alles, was auf einem Foto zu sehen ist, gehört da auch hin. «TouchRetouch» lässt kleine Unschönheiten sehr überzeugend verschwinden, Bild 6. Dabei kann es sich um ein Objekt handeln (Hydrant), Hautunreinheiten oder knifflige Linien wie zum Beispiel Telefondrähte. Der Leistungsumfang der App ist überschaubar, doch was «TouchRetouch» macht, macht es richtig. So lassen sich alle störenden Elemente in mehreren Anläufen markieren und anschliessend mit einem einzigen Tippen unkompliziert entfernen. Noch einfacher geht Fotobearbeitung nicht.

Info: für iPhone und iPad; Deutsch; Fr. 2.– (einmalig); Apps Store

SKRWT

Die Extension «SKRWT» verschreibt sich wie «Touch­Retouch» ebenfalls einer einzigen Aufgabe: der Korrektur von stürzenden Linien und physikalischen Phänomenen. Klassischerweise zielen diese Funktionen auf die Architekturaufnahmen mit Perspek­tiven, die sich nach oben verjüngen, Bild 7. «SKRWT» korrigiert diese effizient.

Allerdings hilft die App zum Beispiel auch bei Objekten, die auf dem Tisch liegen und nicht genau im rechten Winkel von oben fotografiert wurden. Und die wohl wichtigste Funktion dieser praktischen Extension überhaupt: die Korrektur von Verzerrungen, die durch extreme Weitwinkelaufnahmen zustande kommen, beispielsweise bei GoPro-Kameras oder Fisch­augen-Objektiven.

Info: für iPhone und iPad; Deutsch; Fr. 2.– (einmalig); Apps Store

Camera+

Wie der Name kaum verschleiert, handelt es sich bei «Camera+» in erster Linie um eine ziemlich fortgeschrittene Kamera-App mit vielen manuellen Einstellmöglichkeiten. Die App bietet da­rüber hinaus auch einige sehr ansprechende Filter, Funktionen für die Aufhübschung von Porträts und vieles mehr, das sich direkt in Apple «Fotos» als Extension einsetzen lässt, Bild 8. Das macht die App zu einem sehr potenten Kandidaten für die Bild­optimierung, selbst wenn Sie damit kein einziges Foto schiessen.

Info: für iPhone und iPad; Deutsch; Fr. 3.– (ein­malig), zwei Filterpakete für je Fr. 1.– als In-App-Kauf; Apps Store

Photoshop Express

Photoshop hat bis heute eine beachtliche Strahlkraft, die von Adobe bis zum Umfallen monetarisiert wird. «Photoshop Express» bietet als Extensions einige wenige Bearbeitungsfunktionen, Filter und Rahmen, die recht gelungen sind, Bild 9. Aller­dings sind längst nicht alle Funktionen kostenlos.