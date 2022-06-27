Was braucht es fürs Digitalisieren von Fotos, Dias und Negativen?

Es gibt aber Einzugsgeräte, die Fotos in guter Qualität und sehr zügig scannen. Auf den massenhaften Fotoscan spezialisiert ist der 540 Franken teure Epson FF-680W, den unser freier Mitarbeiter Beat Rüdt für seinen YouTube-Kanal getestet hat (Video auf Berndeutsch), Bild 2.

Haben Sie schon einen Scanner, testen Sie seine Fähigkeiten mit ein paar speziell hellen und dunklen Fotos, greifen Sie zu einer Lupe und vergleichen Sie die Resultate auf dem Originalfoto mit dem Scanresultat am Bildschirm. Falls die Qualität nicht ausreicht, ­erwägen Sie den Kauf eines Neugeräts. Alternativ mieten Sie es, etwa auf sharely.ch (siehe auch hier).

Die Nachteile eines Einzugsscanners dürfen nicht unter den Tisch fallen: Die Bilder ­werden beim Scanvorgang an Walzen vorbei­geführt und leicht gebogen. Erstens kann dies zu ­winzigen Verzerrungen im Resultat führen. Zweitens ist das nur für Bildmaterial in gutem Zustand zu empfehlen. Falls ein Papier sehr dünn ist, bereits Risse zeigt, sich von ihm gar Beschichtungen ablösen oder es Unregel­mässigkeiten aufweist, erhöht dies die Gefahr ­eines Vorlagenstaus und im schlimmsten Fall sogar einer Beschädigung des Originalfotos. Je nach Bildmaterial empfiehlt es sich, nicht zu dicke Stapel einzulegen. Viele Einzugsscanner bieten die Option, die Rückseite mitzuscannen. Das kann bei Fotos Sinn ergeben, zumal die Rückseite oft Aufschluss darüber gibt, wann das Foto geschossen bzw. wann und wo es entwickelt worden ist. Da sind manchmal handschriftliche Notizen oder das Datum und der Firmenstempel des Fotogeschäfts vorhanden.

Dias und Negative

Besitzt Ihr Flachbettscanner eine Durchlichteinheit, können Sie die Diabilder und Negativ-Filmstreifen mit dieser scannen lassen. Das ist zum Beispiel mit dem schon erwähnten Epson Perfection V600 Photo, Bild 1, laut Testberichten in annehmbarer Qualität möglich. Der Vorgang ist mit dieser Art Gerät aber vergleichsweise aufwendig: Zuerst entnehmen Sie die innere Scannerabdeckung im Deckel, um die Durchlichteinheit freizulegen. Reinigen Sie diese mit einem fusselfreien Mikro­fasertuch, entstauben Sie die Dias bzw. Filmstreifen und legen Sie diese richtig herum in den Filmhalter. Nun lässt sich dieser Filmstreifen scannen. Tauschen Sie den Filmstreifen gegen den nächsten aus. Bei einzelnen Dias oder Negativen ist das ein sinnvolles Vorgehen. Türmen sich die Dias oder Negative ­sogar in Schachteln, kommen Sie so kaum auf einen grünen Zweig.

Für Profi-Diascanner wie den 2400 Franken teuren Reflecta DigitDia 7000, die gleich ganze Dia-Magazine durchrattern können, ­legen Sie allerdings einen vierstelligen Batzen hin. Weitaus günstiger (für knapp 300 Franken) sind Dia- und Negativ-Filmscanner für ambitionierte Privatanwender zu haben wie zum Beispiel der Plustek Optic­Film 8100, Bild 3.