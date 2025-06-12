Eter Radio: Die ganze Welt der Radiostationen auf allen Apple-Geräten

An Radio-Apps herrscht eigentlich kein Mangel. Doch sogar Platzhirsche wie TuneInRadio werden durch heftige Werbung entweder nervig oder müssen stattdessen im Abo genossen werden. Eine einfache, elegante und günstige Alternative nennt sich Eter und bietet den Zugriff auf abertausende von Radiostationen weltweit – kostenlos und erst recht ohne Abo.

Die Oberfläche präsentiert sich einfach, aber sauber gestaltet und zweckmässig. Beim Start werden «empfohlene Sender» gezeigt, danach muss die Station der Wahl manuell gesucht werden. Um eine Liste mit eigenen Sendern anzulegen, wird jedoch ein einmaliger In-App-Kauf für gerade einmal 5 Franken fällig. Ausserdem werden der Hörverlauf freigeschaltet, der Einschlaf-Timer und weitere praktische Funktionen, die auch der Organisation dienen.

Das Beste aber: Diese Lizenz umfasst alles, was ein Apple-Logo trägt, also iPhone und iPad, den Mac und sogar das Apple TV. Ausserdem unterstützt Eter auch CarPlay, sodass im selben Aufwasch ein vernünftiges Digitalradio im fahrbaren Untersatz Einzug hält.

Download aller Versionen unter go.pctipp.ch/3331, Deutsch.