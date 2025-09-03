Exakter Kreis oder exaktes Quadrat in Word & Excel

Wenn Sie via Einfügen/Formen zum Beispiel ein Rechteck oder eine Ellipse auswählen und ins Dokument zeichnen, wird die Form – abhängig von Ihren Zeichenkünsten – oftmals entweder zu flach oder zu schmal.

Folgendes klappt in Word, Excel oder PowerPoint gleichermassen: Drücken und halten Sie aber die Shift-Taste (Umschalt-Taste), bevor Sie die Ellipse oder das Rechteck zu zeichnen beginnen, zaubert Word einen exakten Kreis bzw. ein exaktes Quadrat hin.