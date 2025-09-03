3. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Exakter Kreis oder exaktes Quadrat in Word & Excel
Mit diesem Tipp zeichnen Sie via Einfügen/Formen einen exakten Kreis oder ein exaktes Quadrat in Word oder Excel, anstelle eines unklar definierten Rechtecks oder einer Ellipse.
Wenn Sie via Einfügen/Formen zum Beispiel ein Rechteck oder eine Ellipse auswählen und ins Dokument zeichnen, wird die Form – abhängig von Ihren Zeichenkünsten – oftmals entweder zu flach oder zu schmal.
Folgendes klappt in Word, Excel oder PowerPoint gleichermassen: Drücken und halten Sie aber die Shift-Taste (Umschalt-Taste), bevor Sie die Ellipse oder das Rechteck zu zeichnen beginnen, zaubert Word einen exakten Kreis bzw. ein exaktes Quadrat hin.
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