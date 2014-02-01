Excel 2007/2013: Null nicht anzeigen

Lösung: Soll diese Einstellung für das ganze Blatt gelten? Öffnen Sie die Excel-Optionen, wechseln zu Erweitert, scrollen zu «Optionen für dieses Arbeitsblatt anzeigen» und aktivieren «In Zellen mit Nullwert eine Null anzeigen».

Wollen Sie es stattdessen nur für einen bestimmten Zellbereich festlegen, dürfte der einfachste Ansatz das Zellformat sein. Markieren Sie die Spalte und rufen nach einem Rechtsklick darauf den Kontextmenüpunkt Zellen formatieren auf. Im Reiter Zahlen greifen Sie in der linken Spalte zu Benutzerdefiniert.

Wollen Sie ganze Zahlen haben (ohne Kommastellen), überschreiben Sie das Feld «Typ» mit exakt diesem Inhalt:

Standard;;

Sollen es zwei Kommastellen sein, überschreiben Sie es mit diesem Inhalt:

0.00;-0.00;

Falls Sie anstelle von Excel LibreOffice Calc verwenden, muss das so aussehen:

0.00;-0.00;;