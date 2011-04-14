Excel 2007: Wann und vom wem zuletzt gespeichert?

Lösung: Das lässt sich mit einem Makro bewerkstelligen. Öffnen Sie per Tastenkombination Alt+F11 den Visual Basic Editor. Doppelklicken Sie im linken Teil des Fensters auf DieseArbeitsmappe.

Fügen Sie dort folgendes Makro ein:

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

Sheets("Tabelle1").Select

Range("C2").Value = Application.UserName

Range("C3").Value = Strings.Format(Now, "DD.MM.YYYY") & " um " & Strings.Format(Now, "hh:mm") & " Uhr"

ActiveWorkbook.Save

End Sub

Falls Ihr Tabellenblatt nicht «Tabelle1» heisst, passen Sie den Blattnamen in der zweiten Zeile entsprechend an. Bei den zwei «Range»-Zeilen können Sie natürlich auch andere Zellen eintragen, in denen die Daten erscheinen sollen. Speichern Sie das Makro und gehen Sie via Datei zu Schliessen und zurück zu Excel. Ab sofort speichert das Makro den Namen und das Datum. (PCtipp-Forum)