Excel 2010: Schriftgrösse von Steuerelementen

Lösung: Excel 2010 bietet zwei verschiedene Arten von Steuerelementen. Neben den klassischen Formular-Steuerelementen gibt es auch die ActiveX-Steuerelemente, die Sie nach Belieben gestalten. Versuchen Sie es mit den darin verfügbaren Kontrollkästchen.

Passen Sie die deren Schriftart und -grösse wie folgt an: Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und öffnen die Eigenschaften. Jetzt erscheint ein Eigenschaften-Fenster mit einem Wust an Optionen. Die Schriftart wählen Sie in der Zeile Font aus, indem Sie auf die Zeile fahren und zu hinterst aufs Kästchen mit den drei Punkten klicken. Die Schriftgrösse und allfällige Auszeichnungen wie etwa kursiv oder fett stehen Ihnen dort ebenfalls zur Verfügung. (PCtipp-Forum)