Excel 2013: Auswertung pro Monat (Pivot-Tabelle)

Im rechten Fensterteil erscheinen oben die Felder «Tag» und «Teile». Ziehen Sie das Feld «Tag» per Maus nach unten in den Bereich «ZEILEN». Das Feld «Teile» ziehen Sie in den Bereich «WERTE». Klappen Sie nun Werte auf und greifen Sie da unter den Wertfeldeigenschaften zu «SUMME».

Nun erhalten Sie zwei Spalten, eine mit «Tag» und eine mit «Teile». Markieren Sie in der Datumsspalte eine Zelle und klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf. Gehen Sie zu Gruppieren. Im neuen Fenster wählen Sie bei «Nach» die Option «Monate». Die Start- und Enddaten können Sie ebenfalls auswählen.

Noch ein Klick auf OK, dann sind die Zahlen parat. (PCtipp-Forum)