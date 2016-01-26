Tipps & Tricks
Excel 2013: Spalte oder Zeile genau mit 1 cm Breite oder Höhe
Excel will Spaltenbreiten und Zeilenhöhen eigentlich in «Punkten» haben. Wenn Sie z.B. nach dem Markieren einer Spalte einen Rechtsklick machen, Spaltenbreite wählen und die standardmässig vorgegebene Zahl von «10.07» mit etwas wie «1 cm» überschreiben, dann meldet Excel «Die eingegebene Zahl kann nicht verwendet werden. Es wird wahrscheinlich eine ganze Zahl oder eine Dezimalzahl verlangt».
Lösung: Schalten Sie die Ansicht um. Klicken Sie hierfür im rechten Teil der Statusleiste aufs zweite Symbol für «Seitenlayout», siehe folgenden Screenshot (A). Markieren Sie nun oben im Kopfzeilenbereich die zu verändernden Spalten (B) oder ganz links die Zeilen. Rufen Sie noch einmal via Rechtsklick darauf die Spaltenbreite (C) oder die Zeilenhöhe auf.
Sie werden feststellen, dass Excel hier die Eingabe in Zentimetern klaglos entgegennimmt und die Spalten bzw. Zeilen in der besagten Breite oder Höhe anzeigt.
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