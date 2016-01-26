Excel 2013: Spalte oder Zeile genau mit 1 cm Breite oder Höhe

Excel will Spaltenbreiten und Zeilenhöhen eigentlich in «Punkten» haben. Wenn Sie z.B. nach dem Markieren einer Spalte einen Rechtsklick machen, Spaltenbreite wählen und die standardmässig vorgegebene Zahl von «10.07» mit etwas wie «1 cm» überschreiben, dann meldet Excel «Die eingegebene Zahl kann nicht verwendet werden. Es wird wahrscheinlich eine ganze Zahl oder eine Dezimalzahl verlangt».