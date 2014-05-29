Excel: Anrede aufgrund eines Codefelds eintragen

Lösung: Erzeugen Sie in einer Hilfsspalte die tatsächliche Anrede mittels einer verschachtelten WENN-Formel. Die kopieren Sie in die darunter liegenden Zellen, kopieren die ganze Spalte und fügen diese mit der Option «Werte einfügen» wieder ein.

Im Detail geht das so: Erzeugen Sie zwei Spalten, z.B. «Hilfs1» und «Anrede». Angenommen, der Code steht in Spalte D, die «Hilfs1»-Spalte ist Spalte H.

Jetzt kommt in H2 zum Beispiel folgende Formel:

=WENN(D2="";"";WENN(D2=3;"Sehr geehrte Frau "&B2;WENN(D2=2;"Sehr geehrter Herr "&B2;"Sehr geehrte Damen und Herren")))

Die setzt sich mittels WENN(DANN;SONST) so zusammen, wobei hier mehrere WENN-Bedingungen verschachtelt sind:

Wenn in D2 gar nichts steht (""), soll auch keine Anrede ("") erscheinen.

Bei Code «3» soll «Sehr geehrte Frau » erscheinen - plus der Inhalt von B2, nämlich dem Nachnamen.

Selbiges bei Code «2» mit «Sehr geehrter Herr » und dem Nachnamen. Beachten Sie bei diesen beiden das Leerzeichen am Schluss, damit es den Nachnamen korrekt abtrennt.

bei diesen beiden das Leerzeichen am Schluss, damit es den Nachnamen korrekt abtrennt. Und in allen anderen Fällen - das ist die letzte Angabe, die den «SONST»-Fall regelt: «Sehr geehrte Damen und Herren», ohne den Inhalt eines Namensfeldes. Der Fall «Firma» mit dem Code 7 ist damit also auch gleich erledigt.

Ziehen Sie die Formel nun aus H2 in die darunter liegenden Zellen. Voilà, die Anredetexte sind fertig: