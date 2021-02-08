Excel: Arbeitsmappe für zentrale Makros

Lösung: Das erledigen Sie mit einer persönlichen «Binärarbeitsmappe».

Starten Sie Excel. Gehen Sie via Datei-Menü zu Speichern unter und wählen Sie den Dateityp «Excel-Binärarbeitsmappe (*.xlsb)» aus. Als Name für die Datei tippen Sie Personal.xlsb ein. Wichtig: Jetzt müssen Sie noch den korrekten Speicherort festlegen. Im unteren linken Teil des standardmässigen Speicherdialogs von Excel 365 klicken Sie auf Durchsuchen.

Tippen Sie nun in die Adresszeile des neuen «Speichern unter»-Fensters am besten diese Zeichenfolge (ohne Leerzeichen) ein und drücken Sie Enter: %appdata%\Microsoft\Excel\

Das öffnet auf den allermeisten Windows-PCs den richtigen Ordner. Erstellen Sie dort, sofern noch nicht vorhanden, per Klick auf Neuer Ordner einen neuen Ordner, den Sie XLSTART nennen. Öffnen Sie ihn und speichern Sie Ihre Datei Personal.xlsb dort hinein.