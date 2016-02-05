Tipps & Tricks
Excel: Arbeitszeiten bis nach Mitternacht berechnen
Im PCtipp 2/2016 fanden Sie einen ausführlichen Artikel zu einer Excel-Tabelle zum Erfassen der Arbeitszeiten. Die fixfertige Beispieltabelle finden Sie hier zum kostenlosen Download, damit Sie sie nach Belieben anpassen oder ausfüllen können.
Zeiten nach Mitternacht
Die meisten Anwender kommen mit der Tabelle wohl tipptopp klar. Aber was ist mit jenen, die über Mitternacht hinaus arbeiten? Diese können eine Formel in der Tabelle anpassen.
Lösung: Öffnen Sie die Tabelle. In der Spalte G stehen ab Zeile 12 die «IST-Arbeitszeiten». Die werden in der derzeitigen Version der Tabelle so berechnet: Arbeitsende minus Arbeitsbeginn minus Pause (z.B. =E12-D12-F12).
Wenn Ihr Arbeitsende jedoch nach Mitternacht liegt, funktioniert die Formel nicht wie gewünscht. Verwenden Sie in G12 stattdessen diese Formel: =REST(E12-D12;1)-F12. Ziehen Sie diese nach unten.
Falls Sie das in einer bereits ausgefüllten Tabelle tun (z. B. im zweiten Blatt mit den Beispielwerten), sehen Sie, dass es auf die «normalen» Arbeitszeiten keinen Einfluss hat. Aber die Zeiten nach Mitternacht werden damit nun ebenfalls abgefangen. Vergleichen Sie hierzu im obigen Beispiel-Screenshot die Werte in den Zeilen 15 und 16. (PCtipp-Forum)
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