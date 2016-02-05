Excel: Arbeitszeiten bis nach Mitternacht berechnen

Im PCtipp 2/2016 fanden Sie einen ausführlichen Artikel zu einer Excel-Tabelle zum Erfassen der Arbeitszeiten. Die fixfertige Beispieltabelle finden Sie hier zum kostenlosen Download, damit Sie sie nach Belieben anpassen oder ausfüllen können.

Zeiten nach Mitternacht

Die meisten Anwender kommen mit der Tabelle wohl tipptopp klar. Aber was ist mit jenen, die über Mitternacht hinaus arbeiten? Diese können eine Formel in der Tabelle anpassen.

Lösung: Öffnen Sie die Tabelle. In der Spalte G stehen ab Zeile 12 die «IST-Arbeitszeiten». Die werden in der derzeitigen Version der Tabelle so berechnet: Arbeitsende minus Arbeitsbeginn minus Pause (z.B. =E12-D12-F12).

Wenn Ihr Arbeitsende jedoch nach Mitternacht liegt, funktioniert die Formel nicht wie gewünscht. Verwenden Sie in G12 stattdessen diese Formel: =REST(E12-D12;1)-F12. Ziehen Sie diese nach unten.