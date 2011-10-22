Excel auf zwei Bildschirmen

Lösung: Das geht tatsächlich, wenn auch mit einem winzigen Umweg.

Starten Sie Excel in zwei eigenständigen Programm-Instanzen. Hierfür reicht es nicht, die Excel-Datei für das zweite Fenster zu doppelklicken. Gehen Sie stattdessen so vor: Öffnen Sie die erste Datei wie gewohnt, z.B. per Doppelklick. Starten Sie jetzt Excel nochmals, und zwar übers Startmenü oder über Ihre Excel-Verknüpfung in der Taskleiste. Jetzt öffnen Sie dort die zweite Datei via Office-Knopf/Öffnen bzw. Datei/Öffnen.

Jetzt haben Sie die zwei Dateien in zwei verschiedenen Excel-Fenstern, von denen Sie eines auf den gewünschten Bildschirm schieben und maximieren.

Bei der Anwendung Calc von OpenOffice.org/LibreOffice tritt das Problem nicht auf; sie verwendet automatisch mehrere Fenster. (PCtipp-Forum)