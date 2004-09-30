Excel: Aufteilung einer Summe in Banknoten und Münzen

Dies in Excel umzusetzen, erfordert ein wenig Fleissarbeit. Das Ergebnis sieht dann so aus:

Sie müssen bei der Erstellung der Formeln mehrere Dinge beachten. Das erste ist, dass Sie mit der Excel-Funktion "KÜRZEN" arbeiten müssen, um die Nachkommastellen, die bei der Berechnung übrig bleiben, abzuschneiden. Wenn Sie einfach nur die Dezimalstellen für die Zelle auf Null setzen, rundet Excel automatisch auf, in Zelle C3 stände dann als Ergebnis "3" und nicht wie gewünscht "2" (Hunderter).

Die Formel in Zelle C3 lautet also: =KÜRZEN($B3/$C$2)