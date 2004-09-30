Tipps & Tricks
Excel: Aufteilung einer Summe in Banknoten und Münzen
Im Grunde genommen müssen Sie nur die Berechnung, die Sie normalerweise mit dem Kopf anstellen würden, auf Excel übertragen. Sie teilen zuerst einmal die 268 durch 100, das ergibt 2. Mit dem Rest von 68 rechnen Sie dann weiter und teilen dies durch 50, das ergibt 1. Mit dem Rest von 18 rechnen Sie wieder weiter und teilen dies durch 10, das ergibt 1, dann bleiben noch 8, die teilen Sie durch 5, das ergibt wiederum 1, und es bleiben noch 3 übrig, die können Sie durch 2 teilen, und der letzte Franken bleibt dann als einzelne Münze übrig.
Dies in Excel umzusetzen, erfordert ein wenig Fleissarbeit. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Sie müssen bei der Erstellung der Formeln mehrere Dinge beachten. Das erste ist, dass Sie mit der Excel-Funktion "KÜRZEN" arbeiten müssen, um die Nachkommastellen, die bei der Berechnung übrig bleiben, abzuschneiden. Wenn Sie einfach nur die Dezimalstellen für die Zelle auf Null setzen, rundet Excel automatisch auf, in Zelle C3 stände dann als Ergebnis "3" und nicht wie gewünscht "2" (Hunderter).
Die Formel in Zelle C3 lautet also: =KÜRZEN($B3/$C$2)
In jeder weiteren Zelle müssen Sie nun die entsprechenden Rechenschritte ergänzen, in Zelle D3 steht die Formel =KÜRZEN(($B3-($C3*$C$2))/$D$2)
In Zelle E3 steht =KÜRZEN(($B3-($C3*$C$2)-($D3*$D$2))/$E$2)
In Zelle F3 steht =KÜRZEN(($B3-($C3*$C$2)-($D3*$D$2)-($E3*$E$2))/$F$2)
In Zelle G3: =KÜRZEN(($B3-($C3*$C$2)-($D3*$D$2)-($E3*$E$2)-($F3*$F$2))/$G$2)
In Zelle H3: =KÜRZEN(($B3-($C3*$C$2)-($D3*$D$2)-($E3*$E$2)-($F3*$F$2)-($G3*$G$2))/H$2)
In Zelle I3: =KÜRZEN(($B3-($C3*$C$2)-($D3*$D$2)-($E3*$E$2)-($F3*$F$2)-($G3*$G$2)-($H3*$H$2))/I$2)
Sie können die Formeln aus der ersten Zeile mit der "AutoAusfüllen"-Funktion in die darunter liegenden Zeilen hinunterziehen, so dass Sie die Formeln nur einmal für alle Sold-Empfänger eingeben müssen. Achten Sie aber sorgfältig darauf, dass die Dollarzeichen für den absoluten Zellbezug in Excel vor den Zellenbezeichnungen exakt gesetzt sind, sonst funktioniert das AutoAusfüllen nicht.
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