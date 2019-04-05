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Gaby Salvisberg
5. Apr 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: automatische Ersetzung ausschalten

Wenn Sie in Excel in eine Zelle «Wil» schreiben, erscheint «will» (mit zwei L), sobald Sie Enter drücken. Auch hier schlägt die AutoKorrektur zu.

AutoKorrektur-Einträge in Excel

© Quelle: PCtipp.ch

Man würde es eher von Word erwarten, aber es ist auch in Excel so: Es verwendet dieselbe Autokorrektur wie Word; und dies sogar mit denselben Einträgen.

Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, von denen aber eine – wenn Sie das in Excel machen – auch Einfluss auf Word haben wird.

Variante 1: Löschen den Eintrag «Wil ersetzen durch will», wenn Sie nur gerade mit dieser einen Ersetzung häufig Probleme haben. Öffnen Sie hierzu Datei/Optionen/Dokumentprüfung und klicken Sie auf AutoKorrektur-Optionen. In der Liste unten scrollen Sie zum unerwünschten Eintrag, klicken ihn an und Löschen ihn. Wenn Sie den Eintrag in Excel löschen, ist er an in Word weg – und umgekehrt.

Variante 2: Als weitere Möglichkeit können Sie den Punkt Während der Eingabe ersetzen deaktivieren. Danach wird jedoch gar nichts mehr automatisch korrigiert. Das entsprechende Häkchen finden Sie ebenfalls unter Datei/Optionen/Dokumentprüfung/AutoKorrektur-Optionen.

Anders als Variante 1 lässt sich die Lösung in Variante 2 in Word und Excel separat einstellen.

AutoKorrektur-Einträge in Excel

 © Quelle: PCtipp.ch

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