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Gaby Salvisberg
14. Mär 2024
Lesedauer 2 Min.

Funktions-Warnung

Excel: Was bedeuten gelbe Dreiecke in den Funktionen?

Beim Verwenden der einen oder anderen liebgewonnenen Funktion (z. B. VERKETTEN) zeigt Ihnen Excel ein kleines gelbes Warndreieck an, obwohl die Formel dann trotzdem funktioniert. Was hat es mit diesen gelben Dreiecken auf sich?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Ein Beispiel für eine solche Funktion ist die seit Ewigkeiten bekannte Funktion VERKETTEN, mit der Sie Zellinhalte oder Begriffe zusammensetzen können. Beginnen Sie in einer Zelle etwa =VERK einzutippen, schlägt Excel VERKETTEN zwar vor, aber dekoriert den Funktionsnamen mit einem gelben Dreieck.

Lösung: Die so gekennzeichneten Funktionen gelten als veraltet. Zum Beispiel bei Microsofts Funktionsbeschreibung zu VERKETTEN heisst es: «Wichtig: In Excel 2016, Excel Mobile und Excel für das Web wurde diese Funktion durch die Funktion CONCAT ersetzt. Obwohl die Funktion VERKETTEN aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin verfügbar ist, sollten Sie ab jetzt die Verwendung von TEXTKETTE in Betracht ziehen. Der Grund: Möglicherweise steht VERKETTEN in künftigen Excel-Versionen nicht mehr zur Verfügung.»

Das ist ein sanfter Hinweis an Sie, die neue Funktion zu verwenden; hier wäre es jene namens TEXTKETTE, die exakt gleich funktioniert. Früher oder später wird die alte Funktion entfernt.

Tipp: Beim VERKETTEN-Beispiel könnten Sie sich sonst auch TEXTVERKETTEN anschauen. Die Syntax wäre hierfür wäre diese:

=TEXTVERKETTEN(" ";FALSCH;A3;B3;C3;)

Der erste Parameter steht fürs Trennzeichen, das zwischen die einzelnen Elemente gehört, hier beispielsweise in den Anführungszeichen das Leerzeichen. Der zweite Parameter (hier FALSCH) legt fest, ob Leerzeichen ignoriert werden sollen und die weiteren wären die Zellen, deren Inhalte verkettet werden sollen.

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