Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
16. Jul 2021
Lesedauer 4 Min.

Malen nach Zahlen, quasi

Excel: Bedingte Formatierung aufgrund Anzahl Zeichen in der Zelle

Sie möchten in einer Spalte automatisch die Zell- oder Schriftfarbe formatieren, abhängig davon, wie viele Zeichen die Zelle enthält. Es ist etwas knifflig, geht aber doch.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Im gestrigen Tipp «Dynamische Balken ohne Diagrammfunktion» haben wir gezeigt, wie Sie ohne ein Diagramm einzufügen Balken oder Pfeile in bestimmter Länge in einer Zelle darstellen können. Dies könnte zum Beispiel etwa wie im folgenden Screenshot aussehen. Nun würden Sie gerne die Zelle oder den Inhalt je nach Balkenlänge einfärben.

Die Balken sind da, aber Sie hätten diese gerne je nach Länge des Inhalts eingefärbt

 © Quelle: PCtipp.ch

Zum Beispiel möchten Sie die untersten 25% oder 33% der Werte in Grün haben, die obersten 25% oder 33% in Rot und alles dazwischen in Gelb. Excel bringt bei der Auswahl der bedingten Formatierung leider keine Option mit, um die Länge der Zelle direkt als Kriterium anzugeben. Sie müssen daher zu mehr oder weniger komplizierten Formeln greifen. Die haben wir für Sie aber hier bereits ausgetüftelt.

Das unterste und oberste Viertel  –  und alles dazwischen

Nehmen wir an, die aus Zeichen zusammengesetzten Balken wären auch bei Ihnen in Spalte B, in den Zellen B2 bis B13. Markieren Sie den Bereich. Gehen Sie im Reiter Start via Bedingte Formatierung zu Neue Regel und wählen Sie Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden.

Fangen wir mit einer Formel an, die dafür sorgt, dass die untersten 25% der Werte grün werden sollen. Die sieht wie folgt aus:

=LÄNGE($B2)<=QUARTILE.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);1)

Erklärung: Via QUARTILE.INKL ermitteln wir über die Funktion LÄNGE im Bereich B2 bis B13 über den abschliessenden Schalter 1 das unterste Viertel. Formatiert werden sollen die Zellen, wenn ihre Länge unterhalb oder gleich dem Grenzwert fürs unterste Viertel liegt.

Die erste Formel, über welche die untersten 25% grün formatiert werden sollen

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf Formatieren und wählen Sie bei Schrift die Farbe Grün. Nach dem Klick auf OK werden die Werte grün dargestellt.

Nun dasselbe in Grün bzw. hier eben in Rot für die obersten 25%, was wir mit dem abschliessenden Schalter 3 bewerkstelligen. Erstellen Sie für den gleichen Zellbereich wieder eine Neue Regel. Alles, was gleich oder grösser als dieser Wert ist, soll rot werden:

=LÄNGE($B2)>=QUARTILE.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);3)

Wählen Sie via Formatieren für diese Zellen die Farbe Rot aus.

Die dritte Regel soll alles dazwischen gelb färben, was wir mit UND verbinden. Was grösser als das kleinste Viertel und kleiner als das grösste Viertel ist, wird hiermit adressiert:

=UND(LÄNGE($B2)>QUARTILE.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);1);LÄNGE($B2)<QUARTILE.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);3))

Für diese via Formatieren noch ein Gelb auswählen, dann wars das bereits:

Die Anzahl Zeichen in diesen Zellen bestimmen nun deren Farbe

 © Quelle: PCtipp.ch

Und ein Drittel, Fünftel, Zehntel?

Und was ist, wenn Sie nicht genau bei einem Viertel, sondern einem Drittel, Fünftel oder Zehntel unterteilen wollen? Das Vorgehen ist genau das gleiche. Hierfür greifen Sie aber nicht zur Funktion QUARTILE.INKL, sondern zu QUANTIL.INKL. Hier können Sie im abschliessenden Schalter die Prozentpunkte angeben, bei denen Sie unterteilen wollen. Wie wäre es zum Beispiel bei einem Drittel, also 33%? Hierfür setzen Sie fürs unterste Drittel diese Formel ein, bei welcher das 0.33 für die Drittelung sorgt: 
=LÄNGE($B2)<=QUANTIL.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);0.33)

Formatieren Sie die Zellen grün.

Fürs oberste Drittel, das Sie mit 0.66 auf alles über 66% Prozent festlegen, verwenden Sie diese Formel und färben die Schrift mit einem Rot ein:

=LÄNGE($B2)>=QUANTIL.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);0.66)

Und dann wieder die Kombination der beiden für alles, was dazwischen liegt, um es gelb zu färben:

=UND(LÄNGE($B2)>QUANTIL.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);0.33);LÄNGE($B2)<QUANTIL.INKL(LÄNGE($B$2:$B$13);0.66))

Mit QUANTIL.INKL können Sie die Unterteilungen nach beliebigen Prozentpunkten festlegen

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Excel Microsoft Office Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare