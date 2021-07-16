Excel: Bedingte Formatierung aufgrund Anzahl Zeichen in der Zelle

Zum Beispiel möchten Sie die untersten 25% oder 33% der Werte in Grün haben, die obersten 25% oder 33% in Rot und alles dazwischen in Gelb. Excel bringt bei der Auswahl der bedingten Formatierung leider keine Option mit, um die Länge der Zelle direkt als Kriterium anzugeben. Sie müssen daher zu mehr oder weniger komplizierten Formeln greifen. Die haben wir für Sie aber hier bereits ausgetüftelt.

Das unterste und oberste Viertel – und alles dazwischen

Nehmen wir an, die aus Zeichen zusammengesetzten Balken wären auch bei Ihnen in Spalte B, in den Zellen B2 bis B13. Markieren Sie den Bereich. Gehen Sie im Reiter Start via Bedingte Formatierung zu Neue Regel und wählen Sie Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden.

Fangen wir mit einer Formel an, die dafür sorgt, dass die untersten 25% der Werte grün werden sollen. Die sieht wie folgt aus: