Excel: Welches «leer» meinen Sie bei der bedingten Formatierung?

Wirklich nicht leer: Eine Zelle kann auch nicht leer sein, obwohl sie gar keinen Wert zeigt. So zum Beispiel ein Leerzeichen, ein einzelner Apostroph (') oder eine Formel, die zu einem leeren Wert führt. Möchten Sie, dass wirklich alle Zellen eingefärbt werden, die irgendetwas enthalten, und sei es bloss ein Leerzeichen?

In diesem Fall entfernen Sie die alte Regel (Bedingte Formatierung/Regeln löschen/Regeln im gesamten Blatt löschen). Markieren Sie den Bereich, der eingefärbt werden soll, falls die Zellen etwas enthalten. Gehen Sie via Bedingte Formatierung zu Neue Regel und klicken Sie auf Formel zur Ermittlung der zu formatieren Zellen verwenden. Klicken Sie auf Formatieren und legen Sie via Ausfüllen die gewünschte Füllfarbe fest.

Im Feld «Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist», tippen Sie folgende Formel ein, wobei anstelle von A1 allenfalls die erste Zelle in Ihrem markierten Bereich stehen muss:

=(ISTLEER(A1)=FALSCH)