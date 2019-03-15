Excel: «Benutzerdefinierte Ansicht» nicht aktivierbar

Die Funktion Benutzerdefinierte Ansicht ist eine praktische Sache. Damit können Sie nämlich für bestimmte Zwecke Spalten oder Zeilen ausblenden, alles hübsch druckbar herrichten und als Benutzerdefinierte Ansicht speichern, die Sie bei Bedarf innert Sekunden auf den Plan rufen können. Praktische Beispiele finden Sie in «Getrennte Bereiche auf ein Blatt drucken» oder auch in «Seiten im Quer- und Hochformat drucken».

Jetzt wollen Sie also eine solche Ansicht erzeugen, aber im Reiter Ansicht erwartet Sie eine Überraschung: Die Funktion Benutzerdefinierte Ansichten ist ausgegraut!